2019-07-17T18:59:30+03:00
Происшествия

«Подбросили наркотики и вымогали деньги»: В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии

В полицию о преступлении силовиков сообщил 16-летний подросток. Следователи уже возбудили уголовное дело
Анна СВЕТЛАКОВА
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Сотрудников Росгвардии подозревают в вымогательстве за наркотики, которые они сами подбросилиСотрудников Росгвардии подозревают в вымогательстве за наркотики, которые они сами подбросилиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 29-летнего и 26-летнего сотрудников Росгвардии, с которыми сейчас работают сотрудники Следственного комитета. На бойцов пожаловался 16-летний подросток, который позвонил в дежурную часть и сообщил, что силовики ему подбросили наркотики, после чего стали вымогать деньги. Сотрудники Росгвардии, по словам парня, требовали несколько сотен тысяч рублей в обмен на свободу и отказ в возбуждении уголовного дела.

- По версии следствия, подозреваемые, 16 июля 2019 года, действуя совместно, находясь у одного из домов по проспекту Металлистов, создав видимость изъятия у 16-летнего несовершеннолетнего наркотических средств и привлечения его к уголовной ответственности, то есть создав условия, при которых потерпевший вынужден передать денги, потребовали с последнего взятку в размере 300 тыс рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических средств, - рассказывают в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - Подозреваемые получили с потерпевшего часть взятки в размере 140 тыс рублей, после чего были задержаны сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга.

В самой Росгвардии, тем временем, начали проведение проверки.

- По данному факту Управление вневедомственной охраны Росгвардии по городу Санкт-Петербургу назначено проведение служебной проверки, - пояснили "КП-Петербург" в Управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В случае установления вины, данные сотрудники будут уволены, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

От других комментариев в Росгвардии отказались. Но неофициально коллеги задержанных парней попросили не делать поспешных выводов. По их словам, пока неизвестно, было ли то вещество именно наркотиками.

Сотрудники СКР уже возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки". В ближайшее время следователи обратяться в суд для избрания меры пресечения задержанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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