Люди особой закалки

Как мы представляем себе металлургов? Крепкий мужчина в защитном шлеме, бесстрашно бросающий вызов огненной «пасти» печи. Именно такими обычно изображают металлургов на плакатах и фотографиях. А ведь настоящая металлургия - это не только сталевары, но и кузнецы, и крановые машинисты, и станочники, и инженеры-технологи, и представители многих других профессий. Сегодняшняя металлургия - это высокотехнологичное современное производство, на котором работают только настоящие профессионалы. «Комсомолка» решила рассказать о таких людях.

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

Какая еще представительница прекрасного пола может похвастаться тем, что изо дня в день перетаскивает тонны продукции? А машинист крана термического цеха № 15 Людмила Вислогузова может! В профессии Людмила уже более десяти лет, а до этого работала... парикмахером.

- Мы с мужем переехали в Колпино из другого города. Он устроился на завод и меня сподвиг получить рабочую профессию. Я пошла на курсы машинистов крана и ни разу не пожалела. Оказалось, что техника, работа с механизмами - это мое, - рассказывает Людмила Вислогузова.

Крановщик - работа не для трусов, ведь большую часть рабочего дня приходится проводить на высоте. Не случайно одно из требований - отсутствие страха. Но это не самое главное: в этой профессии требуется внимание, ответственность и умение общаться, ведь только с виду кажется, что все ясно и просто - переставляй себе многотонные изделия. На самом деле это крайне непростая работа. Тем более если это горячий цех металлургического предприятия.

Машинист крана Людмила Вислогузова.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Для этой работы необходима внимательность и коммуникабельность. Очень важно уметь общаться, разговаривать с людьми, правильно выполнять поручения, ведь наше предприятие производит очень ответственную продукцию, поэтому ошибки здесь недопустимы. Я горжусь тем, что работаю на уникальном предприятии, и мне приятно чувствовать свою причастность к успехам нашей компании. У нас замечательный коллектив, мы дружная команда, и поэтому работать у нас не только интересно, но и легко, - добавляет Людмила.

И МЕТАЛЛ И ЛЮДЕЙ НУЖНО ЧУВСТВОВАТЬ

Старший мастер прессового участка кузнечно-прессового цеха № 20 Александр Ребров осваивал свою профессию с самых азов. Он пришел на предприятие сразу после института, работал мастером, потом начальником смены, а сейчас в его подчинении около ста человек. Под руководством Александра бригады изготавливают кованые заготовки практически всех конфигураций для атомной энергетики, машиностроения, оборонной промышленности. Старший мастер занимается планированием и организацией производства, отвечает за технику безопасности в цехе, выполнение производственной программы. Работа на первый взгляд рутинная, но только не для Александра.

Старший мастер прессового участка кузнечно-прессового цеха № 20 Александр Ребров.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Моя задача - направить людей и организовать производственный процесс, чтобы получить результат. А для этого нужно знать не только все нюансы технологического процесса, но и уметь разбираться в людях, искать к ним подходы, координировать. Понимать, кто на что способен, кому какие задания можно давать, с кого и как спрашивать, - рассказывает старший мастер. - Если нет связи с коллективом, высоких результатов и эффективности не добиться.

Работать Александру и его коллегам иногда приходится в прямом смысле «в поте лица»: в цехе несколько печей, средняя температура в которых достигает 1200 градусов. Производство поковок представляет собой завораживающее зрелище. Специальный транспортер с захватами отправляет слиток из печи на пресс. Здесь на него давит сила более трех тысяч тонн. И это далеко не самый большой пресс в «ОМЗ-Спецсталь». Крупногабаритные слитки куются на прессах усилием 6000 и 12 000 тонна-сил. Не зря «ОМЗ-Спецсталь» считается одной из крупнейших кузниц Европы.

- Мне всегда нравилось за этим наблюдать, - улыбается Александр. - Раскаленный металл под прессом податлив, как пластилин, но придать ему ту форму, которая требуется, не так-то просто. Тут мало знать технологический процесс, нужен опыт, ведь у каждой марки стали есть свои особенности и нюансы. Многое зависит и от крановых машинистов - от того, как они подают слитки на ковку. Второстепенных профессий в нашем деле нет.

Работать Александру нравится, потому что объем заказов на предприятии постоянно растет, появляются новые задачи, которые нужно решать четко, качественно и в срок. В последние годы в цехе все больше молодежи, которая перенимает бесценный опыт от профессионалов и получает здесь то, что есть далеко не на каждой работе, - дружный коллектив.

- У нас очень слаженная команда, в каждой бригаде есть свой неформальный лидер, так что молодежи помогаем. Кто готов работать на интересном производстве с отличными людьми - тому точно к нам! - уверен Александр.

ВИДЕТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ И «ВКЛЮЧАТЬ ГОЛОВУ»

Современная металлургия устроена так, что мало просто изготовить поковку, чаще всего заказчику нужно готовое изделие, которое прошло термическую и механическую обработку. Поэтому сегодняшняя металлургия - это и механообрабатывающие цеха. Когда попадаешь в механотермический цех № 66 «ОМЗ-Спецсталь» - светлый, чистый, оснащенный суперсовременным оборудованием, понимаешь, что у отечественной металлургии очень высокий потенциал. Здесь работают станочники экстра-класса. Многие из них - совсем молодые ребята, но в компании делают акцент, что не боятся принимать молодежь, при необходимости доучивать и переобучать на востребованные профессии. Такие как оператор станка с числовым программным управлением.

- Чтобы работать на таком станке, нужно хорошо знать технологию обработки металлов и читать чертежи, иметь хороший глазомер и пространственное воображение, быть внимательным и аккуратным до педантичности, - рассказывает токарь механотермического цеха Денис Милешко.

Токарь механо-термического цеха Денис Милешко.Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодому специалисту всего 23 года. На предприятие он пришел после техникума, но уже заслужил уважение и руководства, и опытных работников.

- Работа дает мне возможность заниматься любимым делом, возможность созидать. Мне нравится сам процесс - превращение черного куска металла в красивую блестящую деталь. Интересно во всем разбираться, выполнять не только понятные и элементарные задачи, но и делать что-то особое, хитрое. А для этого нужно не только обладать техническими знаниями, но и уметь «включать голову», - рассказывает молодой специалист.

Думаете, работа у токаря однообразная? Ничего подобного! Задачи поступают разные, да и заготовки бывают такие, что приходится поломать голову, как из нее сделать нужную деталь. Без усидчивости тут не обойтись.

- Для меня работа - это интересное дело. Но я знаю, что ничего не дается просто так. Чтобы быть успешным, нужно не сидеть на месте, а постоянно совершенствоваться, получать новые знания. И моя работа дает мне такую возможность: развиваться, учиться, открывать что-то новое. Я горжусь тем, что я - металлург, - говорит Денис.

СПРАВКА «КП»

«ОМЗ-Спецсталь» (входит в Группу ОМЗ) - компания, хорошо известная на российском рынке качественной металлургии. Предприятие было создано на базе металлургического комплекса Ижорских заводов и быстро заняло ведущие позиции в отечественной металлургии.

«ОМЗ-Спецсталь» занимает устойчивые позиции на рынке металлургических заготовок из высококачественной стали со специальными свойствами. Продукция предприятия востребована не только в базовых отраслях отечественной экономики - энергетике, судостроении, ВПК , но и экспортируется за рубеж: в страны СНГ, Европы, Китай, Индию и другие.

Технологические мощности компании объединяют самые современные металлургические агрегаты для производства всех известных на сегодня марок специальных сталей, применяемых в различных отраслях промышленности, где требуется металл с особыми эксплуатационными свойствами. Диапазон выплавляемых марок стали превышает 300 наименований.

Предприятие предлагает широкий спектр металлургических заготовок и изделий с окончательной механической обработкой, предназначенных для традиционного и атомного машиностроения, нефтехимической промышленности, судостроения, общего машиностроения. Компания участвует в реализации инновационных отечественных проектов, в том числе первого российского проекта по производству подводных добычных комплексов.