«Там была необычная активность косаток, дельфинов и тюленей»: Инструктор рассказал, как в Баренцевом море таинственно исчезли двое дайверов

В Баренцевом море вот уже третий день ищут двух таинственно пропавших дайверов. 39-летний житель Петербурга и его напарник из Петрозаводска исчезли в акватории Печенгского залива в районе поселка Лиинахамари Мурманской области во время неопасного, по словам коллег, погружения под воду. Сразу же после их пропажи коллеги более часа прочесывали все дно. Но так и не смогли найти исчезнувших аквалангистов. Такое ЧП удивило даже аквалангистов с 20-летним стажем. Нырявший вместе с пропавшими и проводивший потом поисковую операцию дайвер рассказал «КП-Петербург» о деталях морского детектива.

«ОНИ БЫЛИ НА НИЧТОЖНОЙ ГЛУБИНЕ»

- Я сейчас еду из Мурманска в Петрозаводск и у меня волосы встают дыбом от того, что я читаю, - пояснил «КП-Петербург» инструктор петрозаводского клуба «Онего» Дмитрий Беленихин.- Пишут, что баллоны были забиты кислородом. При любой попытке забить кислород в баллон произойдет взрыв, погибнет весь корабль. Суть в том, что произошло необъяснимое на данный момент событие. Два самостоятельных сертифицированных дайвера планировали пойти вдоль береговой линии на небольшой глубине. Были высажены на удалении двух метров от берега. Дно под ними было 2-4-5 и далее метров. Должны были идти вдоль пологого склона. Но в установленное время на поверхности они обнаружены не были. Поиски на данный момент успехом не увенчались.

В Баренцевом море пропали двое дайверов Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

Следователи объясняют, то дайверы приехали в Мурманскую область нырять по туристической программе, которую предоставляла компания, занимающаяся услугами по обучению и инструкторскому погружению с аквалангом. Это и есть та самая группа «Онего», президентом которой является Дмитрий Беленихин.

- Нас было четыре человека, - объяснил «КП» Дмитрий. - Был составлен план погружения, согласно которому существует две самодостаточные и неделимые пары. Это обычная практика в мире подводного плавания. Самое главное, чтобы не расходилась пара. Пары были составлены согласно желаниям и навыкам участников погружения. Мы вышли одновременно у самого берега на ничтожной глубине. Я с напарником согласно плану ушел на большую глубину. Потом мы начали подъем в этом же месте и двинулись в том же направлении, где должна была идти другая пара на маленькой глубине - на глубине меньше, чем их допустимые глубины по уровню их подготовки. Тем не менее, мы не встретили их ни под водой, хотя это было вероятно, ни на поверхности.

«ИХ ПРОПАЖА НЕОБЪЯСНИМА»

Пропавшие дайверы, по словам Дмитрия, были опытными.

- Дайвер из Петербурга был очень опытный, - уточняет Беленихин. - Я знаю его как ныряльщика не менее трех лет. Со мной он участвовал в экспедицию на Байкал, где условия гораздо сложнее и опаснее, чем на Баренцевом море. Он владеет полным комплектом своего снаряжения вплоть до баллонов, что свидетельствует о серьезности увлечения человека и, соответственно, опыте. Обучался он в Финляндии. Дайвер из Петрозаводска прошел подготовку у меня. До этого он два дня выполнял погружение, в том числе в этом же месте, его навыки контроля плавучести и выхода из аварийной ситуации не вызывали никаких опасений ни у меня, ни у его напарников. Всего погружалось в общей сложности 7 человек в эти дни.

Тела дайверов пока не нашли Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

Сразу же после пропажи дайверы пытались отыскать своих коллег самостоятельно. Но те бесследно исчезли.

- Родственники оповещены. Я надеюсь, что поисковая операция продолжается, - делится Дмитрий. - Несмотря на то, что есть технические нюансы и нельзя сразу после выхода на поверхность снова идти под воду, ты должен выдержать поверхностный интервал, чтобы не заболеть кессонной болезнью, мы сократили этот интервал до минимума. И спустя чуть больше часа выполнили поисковое погружение в том же самом месте. Его продолжительность составляла 70 минут. Мы покрыли большую площадь зигзагом, проходя большую глубину, где они в принципе не могли оказаться. Но мы предположили, что могло что-то случится, и они могли сюда провалиться.

По словам Дмитрия, пропажа двух дайверов для него остается загадкой.

- Я занимаюсь подводным плаванием 20 лет. И у меня в голове не укладывается как на небольшой глубине у самого берега, двигаясь в метре от дна, можно исчезнуть или пережить аварийную ситуацию, в ходе которой погибают или исчезают два человека, - недоумевает инструктор. - Если что-то и случается, всегда все обучение, которое прошли люди, а они подготовлены в этом смысле, направлено на то, что ты имеешь возможность в любую секунду человеку помочь: поделиться воздухом, всплыть на поверхность в случае аварийной ситуации, просто даже сбросив балласт. Эти глубины позволяют сделать это безболезненно. В секунды можно подняться, даже если все совсем плохо. Но чтобы исчезли два человека и их не нашли, в месте которое абсолютно понятно и прозрачно. Вот это для меня неясно.

Дайверы пропали при погружении в море Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

Дайвер предполагает, что к пропаже его коллег могут быть причастны морские обитатели.

- В тот день и в те минуты когда мы находились под водой, была повышенная активность крупных морских животных в этом объекте, - объяснил «КП» Беленихин. - Я не исключаю, что могло произойти какое-то столкновение. Я никогда не видел, чтобы в одном месте крутились и одни и другие. Мы точно видели стадо дельфинов, члены команды видели с корабля крупные плавники, которые они идентифицировали как косаток. И я лично во время операции видел крупного тюленя, в том месте, где дайверы входили в море. Что странно. Потому что обычно они боятся и близко не подходят, сразу скрываются. Здесь мы его видели с расстояния несколько метров.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, тем временем, уже возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

- При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено, - пояснили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.