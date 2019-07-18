2019-07-18T13:04:35+03:00
Общество

Автостопом на поезде: Пользователь BlaBlaCar доехал из Петербурга в Москву в кабине машиниста

Путешественник удивился, когда встречу водитель назначил на перроне вокзала
Лилия КОЗЛОВА
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Москвич доехал из Петербурга в столицу через сервис BlaBlaCar, но в кабине машиниста поездаМосквич доехал из Петербурга в столицу через сервис BlaBlaCar, но в кабине машиниста поездаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Москвы совершил необычное путешествие из Петербурга в столицу. В понедельник, 15 июля, москвич решил вернуться домой, воспользовавшись сервисом для попутчиков BlaBlaCar. Это своего рода автостоп, только водителя можно найти через приложение и разделить с ним стоимость поездки. Однако путешественник даже и не думал, что вместо машины в Москву он отправится в кабине машиниста поезда.

Как пишут СМИ, молодой человек заранее нашел себе машину через сервис. Цена приемлемая, всего 1300 рублей из Петербурга в Москву. Правда, водитель написал ему личное сообщение: «Вам важно, на каком транспорте ехать?». Главное, чтобы не пешком, ответил юноша и вечером отправился на указанное место встречи – Московский вокзал. Подошел к назначенному перрону, но, как и следовало ожидать, никакой машины там не было, зато стоял поезд. Из кабины машиниста вышел мужчина, улыбнулся и предложил проследовать за ним. Самое время отправляться в столицу.

Так всю ночь из Петербурга в столицу москвич добирался в этой самой кабине поезда. Рядом с ним спал еще один пассажир, точно также «автостопом» по BlaBlaCar.

«КП-Петербург» связалась с представителями BlaBlaCar, чтобы узнать, как такая поездка вообще возможна. В пресс-службе рассказали, что подобная история уже была на слуху два года назад с поездом из Сызрани в Самару.

- Два года назад уже была точно такая же история. Один в один. Тогда она оказалась фейком, - рассказал собеседник «КП».

Что касается поездки на поезде 15 июля, в BlaBlaCar ответили: «У нас нет пока доказательств, что эта история правдивая». Вполне возможно, что история этого путешествия тоже окажется выдумкой. А если нет, то машинист поезда рискует блокировкой своего аккаунта в сервисе. Ведь по правилам, использовать иное транспортное средство, которое может быть приравнено к коммерческому и извлекать для себя прибыль запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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