2019-07-18T17:26:26+03:00
Общество

В Петербурге показали макет трамвая на водородном топливе

Экономия электроэнергии на новом транспорте составит до 50 процентов [фото, видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге представили новый трамвай на водородном топливеВ Петербурге представили новый трамвай на водородном топливеФото: Олег ЗОЛОТО
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В конце лета на маршрутах электротранспорта в Петербурге пройдут испытания действующего макета трамвая на водородных топливных элементах – «Трамвай ЭУТЭ», созданного на основе ЛМ-68М. В четверг, 18 июля 2019 года, ГУП «Горэлектротранс» презентовал новый состав в трамвайном депо № 1 на Московском проспекте.

Проект создан на основе трамвая ЛМ-68М Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект создан на основе трамвая ЛМ-68МФото: Олег ЗОЛОТО

Новый вид городского транспорта разрабатывают специалисты предприятия вместе с Крыловским государственным научным центром. Идея проекта появилась еще в 2016 году на форуме SmartTransport. Сейчас он уже вышел на финишную прямую и готовится к испытаниям.

- Я хочу представить действующий макет для испытания для элементов трамвая, которое двигается на водородном топливе с применением электрохимического генератора. Когда-то его назвали «Машкой», - рассказал советник директора «Горэлектротранс» Сергей Китаев.

Испытания нового образца назначены на конец лета - начало осени 2019 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Испытания нового образца назначены на конец лета - начало осени 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО

Цель проекта – показать перспективность и целесообразность на всем городском транспорте такого типа двигателя. Трамвай на водородном топливе будет ездить не завися от контактной сети.

- Современная контактная сеть дорогая, загромождает уличную дорожную сеть и требует строительство тяговой подстанции, а это минимум 100-120 миллионов рублей, - пояснил Китаев. – С новым трамваем экономия электроэнергии получится 30-50 процентов. А при строительстве новой линии и вовсе до 60 процентов.

Энергоустановка позволит экономить городу до 50 процентов электричества Фото: Олег ЗОЛОТО

Энергоустановка позволит экономить городу до 50 процентов электричестваФото: Олег ЗОЛОТО

Возить пассажиров новые трамваи будут по маршрутам в центре Петербурга. Поэтому дизайн специально создан, чтобы коррелировать со стилем города, его памятниками архитектуры и немного напоминает трамваи, которые катались еще по Ленинграду.

На испытания двигателя и установки для управления отводят около месяца. Тестировать разработку будут, скорее всего, в Московском районе. Работа будет идти по ночам, чтобы не мешать основному движению транспорта.

Внутри салон еще не обустроен, но сиденья появятся, как только трамвай успешно пройдет испытания Фото: Олег ЗОЛОТО

Внутри салон еще не обустроен, но сиденья появятся, как только трамвай успешно пройдет испытанияФото: Олег ЗОЛОТО

Если будет удачно завершен проект для трамвая, то технология распространится на остальной городской транспорт и железную дорогу, - рассказал заместитель гендиректора научного центра Игорь Ландграф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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