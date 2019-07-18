Петербург попал в список самых опасных городов мира

ОТ КАРАКАСА ДО АБУ-ДАБИ

Дворы-колодцы, темные парадные, мрачные закоулки. «Бандитский Петербург» не просто сериал, а самая что ни на есть реальность для города. По крайней мере, так считают исследователи портала Numbeo, где опубликовали рейтинг самых криминогенных городов мира – актуальный на середину 2019 года. В него попали 328 крупнейших городов планеты. И на 196 месте оказался Петербург.

Культурная столица стала не единственным «представителем» от России. В «черный список» вошли также Новосибирск, Екатеринбург, Москва и Нижний Новгород. Первые три города опережают Петербург по уровню преступности. И находятся на 125, 130 и 185 местах соответственно. А вот в Нижнем Новгороде значительно спокойнее – он на 275 строчке.

Впрочем, пугаться петербуржцам не стоит. Мы расположились примерно в середине общего списка. А индекс преступности в Северной столице обозначен авторами рейтинга как 39,43. Начиная с показателя 40 и до 60 – уровень преступности считается «умеренным». Меньше 40 – «низким».

Возглавляет список Каракас – столица Венесуэлы. На втором месте оказался Питермарицбург в Южно-Африканской Республике. За ним следует город Порт-Морсби в Папуа – Новая Гвинея. А самым безопасным городом планеты признали Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

МОШЕННИЧЕСТВО И КРАЖИ

Доверять подобным спискам или нет – дело каждого. Но авторы рейтинга упомянули, что составили они его на основе опроса посетителей сайта. А что касается официальных данных, по уровню преступности в России за прошлый год Петербург занял 9 место среди всех субъектов. В городе было зарегистрировано в общей сложности 51420 преступлений.

За первые же пять месяцев 2019 года (по данным на май) их уже 22219. Среди них тяжких и особо тяжких преступлений – больше 14 тысяч. Кроме того, петербуржцы пережили больше 11 тысяч краж. Больше 7 тысяч преступлений связаны с мошенничеством. И столько же – с незаконным оборотом наркотиков.

Кстати, из года в год количество преступлений в Петербурге снижается. Так, за 2017 год их было 52138. В 2016 – 52351, а в 2015 – 58238.

КОНКРЕТНО

По официальным данным Генеральной прокуратуры РФ за 2018 год первое место по зарегистрированным преступлениям в стране занимает Москва – их было больше 140 тысяч. За столицей следует Московская область (80299), Краснодарский край (68120), Челябинская область (64862), Республика Башкортостан (57428), Ростовская область (55460), Свердловская область (55434), Кемеровская область (53089). Затем идет Петербург. А закрывает не самую приятную десятку Новосибирская область (47702).

Как наименее криминогенные субъекты за прошлый год показали себя Чукотский (748) и Ненецкий (857) автономные округи, а также Республика Ингушетия (1655).

С января по май 2019 года на территории России зарегистрировано 835777 преступлений. И это число оказалось на 16557 больше, чем за такой же период в прошлом году.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий КУРДЕСОВ, председатель общественного движения «За безопасность»:

– Я считаю, что Петербург достаточно безопасный город. И количество преступлений только снижается. Я занимаюсь организацией безопасности на массовых мероприятиях, и мы часто общаемся с приезжими, туристами из других городов и стран. Я знаю, что люди приезжают сюда с уверенностью, спокойствием и ничего не боятся. Когда год назад мы принимали чемпионат мира по футболу, Петербург также подтвердил статус безопасного города.