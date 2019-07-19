Кто стал победителем премии «Медиаперсона года – 2019»

Вдохновившись красотой и историей города на Неве, пять лет назад «Комсомольская правда» собрала друзей и партнеров на первый «Белый бал». Белый – потому что ночи. Бал – потому что для самых известных и достойных. С тех пор на светской закрытой вечеринке собираются актеры, спортсмены, музыканты и первые лица города – герои, о которых журналисты рассказывали на страницах газеты в течение года.

ДОБРОТА НА БАЛУ

Первые гости «Белого бала – 2019» появились на пороге ресторана «Ферма Бенуа» в семь часов вечера. Пока шли приготовления к кульминации праздника – награждению «медиаперсон года», гости путешествовали по залам, залитым светом ламп и прожекторов. На площадке партнеры праздника подготовили фотозоны, презентации и выставки. Пришедшие позировали на фоне фантастической инсталляции нового аромата Carven, эксклюзивно представленного в сети магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ и украшенной живыми цветами арки от студии декора Piter Décor.

Для гостей праздника приготовили несколько стильных фотозон от PITER DECOR.Фото: Андрей ГАШЕВ

Рядом эксперты туристического рынка «Робинзон-Турс» рассказывали об уникальных возможностях оздоровительного и экскурсионного туризма Венгрии. Специалисты из биомедицинского холдинга «Атлас» поделились своим опытом и рассказали, как много можно узнать о здоровье организма из генетического теста и почему нужно следить за бактериями кишечника.

В это время в соседнем зале опытные бармены разливали по ледяным рюмкам трюфельную водку от «Органики» и ликер от Jagermeister. Любители селфи развлекались на качелях с мягким роботом от клиники «ДЕНТCRAFT» и в уголке туристического комплекса «Красный Бор».

Представители клиники «ДЕНТCRAFT» вручили приз основателям «Добродомика».

Здесь для них позировала медведица Маша с подносом и бокалом в когтистой лапе. Проголодавшись, гости могли подкрепиться закусками на фуршете.

Медведица Маша с подносом в когтистой лапе была очень гостеприимна.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из первых на торжестве появилась блокадница, 80-летняя Галина Яковлева. Среди десятков машин на парковке стоял и ее белый грузовичок с крупной надписью «Доброта». История этой сильной женщины поразила и вдохновила всю Россию. Пенсионерка создала благотворительный фонд и купила автомобиль, чтобы развозить бесплатную одежду и еду таким же, как она. Однако Галина Ивановна говорит, что ничего особенного не делает, – просто привыкла помогать.

– Не понимаю, почему ко мне столько внимания, – улыбнулась она и прошла вглубь зала вместе с подругой.

Мимо пробежал Степа Ледков – солист группы «Марсель» и обладатель звания «медиаперсона года – 2018». Он признался, что был приятно удивлен, когда получил премию.

– В этом году потрясные бургеры, – улыбнулся он. – А если серьезно, то ваша прошлогодняя награда стоит у меня в студии на специальной полочке. Причем ровно посередине!

Гости тем временем все прибывали. В объективы фотокамер попали актер Борис Смолкин с супругой Светланой, солист группы Krec Артем Бровкин, финалистки конкурса «Миссис Санкт–Петербург», режиссер Алексей Тельнов, актриса Марина Казанкова и другие известные личности Северной столицы.

83 МИЛЛИОНА ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА ГОД

Официальная часть вечера началась с сюрприза. Перед гостями появилась художница Дарья Котюх. Со своим песочным шоу она выступала у Бранденбургских ворот в Германии и на международных фестивалях анимации. С помощью песка и света Дарья рассказывает зрителям сказки Пушкина, Гофмана и басни Крылова. Гости «Белого бала» завороженно наблюдали за мелькающими на экране образами и героями.

Открыл церемонию генеральный директор «КП в Санкт-Петербурге» Иван Власов вместе с художником Дарьей Котюх, которая на глазах у зрителей создала эту картину с помощью песка.Фото: Олег ЗОЛОТО

Открыл церемонию «Медиаперсона года» генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт–Петербурге» Иван Власов.

– За прошедший год «Комсомольскую правду» прочитало порядка 83 миллионов человек, – отметил он. – Напечатано 9 миллионов газет. Мы записали 624 радиопередачи. Создали выставку на «Ленфильме», посвященную полному освобождению Ленинграда от блокады. Придумали и реализовали 67 мультимедийных проектов. Продвижение своих товаров и услуг нам доверило более 500 компаний. Мы знаем, что следующий год будет еще лучше, потому что с нами будете вы – наши дорогие читатели, слушатели, партнеры и друзья.

В это время за сценой уже подготовились к награждению первого героя. Озвучил его имя хозяин вечера.

– В номинации «Колесо добра» за доброту и надежду побеждает Галина Яковлева, жительница блокадного Ленинграда, – объявил Иван Власов.

Галина Ивановна, немного смутившись, поднялась на сцену. Ей вручили диплом, хрустальную статуэтку и подарки от партнеров – клиники «Оригитея», компании РИВ ГОШ, бренда «Макароника» и сети супермаркетов «Перекресток».

– Я очень благодарна, что меня ценят. Сама не понимаю почему, – скромничала Галина Яковлева. – Я не знала, какая тут обстановка. Когда меня пригласили, я сделала подарки для руководителей – оригами. В дом входящий – что-то приносящий. Поэтому я должна оставить свой след.

Презентация нового аромата Carven, эксклюзивно представленного в сети магазинов РИВ ГОШ.Фото: Андрей ГАШЕВ

«ГЛАВНОЕ ЧУДО НАШЕЙ СТРАНЫ»

По традиции награды имена и номинации героев объявляли топ–менеджеры медиахолдинга, а также партнеры издания – успешные представители бизнес-сообщества Петербурга. Второго номинанта на сцену пригласил исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Александр Карасев. Для победителя в категории «Экстраординарный герой», финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Татьяны Лариной, он подготовил особенный презент – генетический тест.

– Я маленькая была, но помню «Комсомольскую правду», – сказала Ларина. – Когда я слышала эти два слова, то это была невероятная мощь. С 2015 года «Комсомолка» растет, наращивает силы. И я рада быть частью этой силы. Рада тому, что войду в историю благодаря ей.

Исполнительный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Александр Карасев для победителя в категории «Экстраординарный герой», финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Татьяны Лариной, подготовил особенный презент – генетический тест.Фото: Андрей ГАШЕВ

Затем на сцене появились Александра Синяк и Евгений Гершевич. В октябре прошлого года супруги открыли в Петербурге «Добродомик». Каждый будний день к ним в кафе съезжаются сотни бабушек и дедушек, которых они бесплатно кормят горячими обедами. Александра и Евгений заботятся о каждом посетителе как о родном и собственными силами возводят еще одно доброе кафе.

– Вы по-настоящему знаете, что такое благодарность. Только люди, которые знают это, ценят жизнь во всех ее проявлениях. Спасибо вам за то, что вы делаете, – обратилась к основателям «Добродомика» генеральный директор клиники «ДЕНТCRAFT» Мария Цыганкова.

Следом на подмостках появилась «Мама года» Ирина Бузова. Из зрительного зала она выходила под песню «Миром правит любовь». Это один из хитов ее дочери – популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

– Мне приятно такое внимание и эта премия, – отметила Ирина. – Хочу сказать спасибо «Комсомольской правде», что в кои-то веки я в таком большом количестве увидела столько прекрасных дам в белом. Женщины – вы главное чудо нашей страны. Мужчины, пожалуйста, соответствуйте этому чуду.

За воспитание самой народной певицы России Ирину наградила Исполнительный директор Сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL Наталья Никитина. Она вручила сертификат на обучение и другие подарки.

За воспитание самой народной певицы России Ольги Бузовой ее маму Ирину наградила Исполнительный директор сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL Наталья Никитина.Фото: Артем КИЛЬКИН

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Культовых музыкантов и больших друзей «Комсомольской правды», группу «Пикник», чествовали заочно. Артисты не смогли присутствовать на церемонии – у «Пикника» насыщенный гастрольный график. За годы творчества авторы «Египтянина» и «Королевства Кривых» завоевали сердца миллионов фанатов по всему миру. Через два года группа отпразднует юбилей – 40 лет на сцене. Но это точно не предел. Отсюда и название номинации – «Миллион световых лет».

Еще одни победители премии «Медиаперсона года», живущие в напряженном графике, – Сергей Семак и Артем Дзюба. Тренер и нападающий футбольного клуба «Зенит» не смогли вырваться с тренировки. Они готовились к первому матчу нового футбольного сезона против столичного «Локомотива». Подарки (а среди них, например, был сертификат на шикарную процедуру от сети салонов тайского, балийского и индийского массажа Royal Thai) и «комсомольские» дипломы «золотой» тренер и не менее «золотой» игрок, демонстрирующий чудеса на поле, получили после «Белого бала».

Представители сети салонов тайского, балийского и индийского массажа Royal Thai Анастасия Бушмакина и Татьяна Егорова (справа) заочно поздравили с победой «золотого» тренера «Зенита» Сергея Семака.Фото: Андрей ГАШЕВ

Главный защитник газетных киосков Сергей Маркелов доверил участие в церемонии своему заместителю – директору по развитию компании «Метропресс» Андрею Сибирякову.

– Девять миллионов экземпляров газеты, о которых говорил Иван Власов, – это про нас, – отметил он. – Мы занимаемся распространением «Комсомольской правды» в Петербурге. В 90–х годах мы боролись за место в метрополитене, а сегодня пришло время бороться за место под солнцем.

За работу на благо Северной столицы диплом и статуэтку вручили депутату Законодательного собрания Петербурга Алексею Цивилеву. Он стал лучшим в номинации «Человек и закон». Председателя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова отметили за помощь в решении проблем петербуржцев. Его номинация – «Слышать сердцем».

На общем белом фоне выделялся Игорь Курдин. Советский и российский подводник, капитан 1–го ранга ВМФ СССР и ВМФ России пришел на праздник в военной форме. Победитель номинации «За тех, кто в море» поблагодарил «Комсомолку» за правду и трижды вместе с представителем компании LENA ударил в корабельную рынду (это уже стало полюбившейся традицией всех клиентов компании.).

На общем белом фоне выделялся Игорь Курдин. Советский и российский подводник, капитан 1-го ранга ВМФ СССР и ВМФ России пришел на праздник в военной форме.Фото: Олег ЗОЛОТО

Украсили премию гостья из Прибалтики, солистка музыкального проекта White Dream Orchesrtra Alexandra Lodez и скрипач–виртуоз Виктор Лайт.

Скрипач-виртуоз Виктор Лайт.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одну эффектную паузу для собравшихся подготовила меховая компания LENA. Модели в роскошных шубах, парках, плащах дефилировали между рядами, ловя восхищенные взгляды женщин и мужчин.

Готовимся к зиме с лета: меховая компания LENA представила капсульную коллекцию шуб.Фото: Андрей ГАШЕВ

ОДНА ЗА ВСЕХ

Солистка группы IOWA Екатерина Иванщикова вырвалась на «Белый бал» прямо с репетиции. Когда она влетела на сцену, в ее сторону устремились десятки телефонных камер. Музыкантов, хиты которых знает вся страна, признали лучшими в номинации «Это не шутки».

– Мы сейчас находимся в таком плотном графике: постоянно куда-то летим, что–то делаем. Меня ругали мои музыканты, потому что они сейчас сидят и репетируют, а я хожу по премиям, – улыбнулась Екатерина. – Но… Кто на что учился. Наша номинация – это неожиданно. Неожиданно приятно.

Награждение Екатерины тоже было музыкальным. Участники музыкального проекта Orisha Sound и совладельцы бизнеса по производству продукции для здоровья УнИК «Литораль» Ирина Марлен Пельцер и ее супруг Уильямс Кадин Шелдон встретили звезду песней.

Владельцы компании «Литораль» Ирина Марлен Пельцер и ее супруг Уильямс Кадин Шелдон (проект Orisha Sound) вручили премию группе IOWA.Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо IOWA и «Пикника», в список поющих «медиаперсон» попали артисты мюзиклов Иван Ожогин и Анастасия Макеева. Именно они блистают в «Демоне Онегина», «Мастере и Маргарите» и других постановках.

– Иван и Анастасия сегодня на спектакле, – сообщила супруга Ивана Елена, которая представляла звездный дуэт. – Я не медийная личность. Но знаю, как ему важно, что его знают, любят, помнят и отмечают заслуги.

Награду в номинации «Голоса культурной столицы» она получила из рук главного врача клиники «АртМедиЯ», дерматолога-косметолога, врача антивозрастной медицины Натальи Фридман.

– Эти артисты являются украшением нашего города, – отметила Наталья. – Они дарят яркие эмоции, которые продлевают нашу жизнь. Я рада, что у меня есть возможность ответить им взаимностью.

Главный врач клиники «АртМедиЯ», дерматолог-косметолог Наталья Фридман (слева) и ее коллега Татьяна Шевелева поделились с гостями секретами красоты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подарки в этот вечер получили не только номинанты, но и гости. С помощью лототрона и визиток среди присутствующих разыграли аромат Carven от сети магазинов косметики и парфюмерии РИВ ГОШ, сертификаты салонов традиционного тайского массажа ROYAL THAI, Сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL и туристического комплекса «Красный Бор», трюфельную водку от «Органики» и элитное вино от «Конти», а также подарочные наборы от фирмы «Литораль» и охранной фирмы «Титан».

Представители компании «Красный Бор» не только рассказывали о своем удивительном природном оазисе, расположенном на берегу романтического озера Белое-Доброплесы, но и угощали белорусской наливкой.Фото: Андрей ГАШЕВ

Кстати, награждала не только «Комсомолка», но и «Комсомолку». Руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков вручил генеральному директору Ивану Власову благодарственное письмо.

Финальным аккордом торжества стало появление в зале трехуровневого искрящегося торта с видами достопримечательностей Северной столицы и короны – символа «Белого бала». Она возвышалась на бисквитно-вишневых коржах.

Финальным аккордом торжества стало появление в зале трехуровневого искрящегося торта с видами достопримечательностей Северной столицы и короны - символа «Белого бала».Фото: Олег ЗОЛОТО

Создали эту красоту в студии «Гений Тортоевский». Каждый их десерт – произведение искусства. В этом убедились гости, которые уже в неформальной обстановке продолжили вечер. Они лакомились, общались и поздравляли новых «медиаперсон-2019».

Выражаем благодарность партнерам «Белого бала»

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Студия «PITER DECOR»

Компания занимается цветочным оформлением свадеб, выездных регистраций и стильных фотозон. Лучшее украшение вашего события.

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Телефон: +79219767022.

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Меховая компания «LENA»

Ведущая в России меховая фирма, основанная 30 лет назад. Компания завоевала доверие покупателей благодаря высокому качеству меха, первоклассному сервису и уникальному дизайну меховых изделий. Сейчас «LENA» запускает линию стильной женской одежды на все сезоны.

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Туристический комплекс «Красный Бор»

Удивительный природный оазис расположен на живописном берегу романтического озера Белое-Доброплесы. Для гостей организуют путешествия на джипах, фотоохоту, экскурсии на ферму с племенными жеребцами, сплавы на байдарках и другие развлечения.

Сайт: https://krasniybor.by

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Биомедицинский холдинг «Атлас»

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Сайт: https://atlas.ru

Телефон: (800) 500 06 48.

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Сеть магазинов косметики и парфюмерии РИВ ГОШ

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Телефон: (800) 333-20-20.

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