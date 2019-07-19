2019-07-19T14:06:08+03:00
Общество

Ухой и песней встретили

В деревне Ручьи, что в Кингисеппском районе Ленинградской области, отметили праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край»
Александра КОВАЛЬСКАЯ
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Праздник стал двойным событием: его совместили еще и с церемонией закладки первого камня мастерской ижорского ремесла. Фото: Пресс-служба Администрации Ленобласти.Праздник стал двойным событием: его совместили еще и с церемонией закладки первого камня мастерской ижорского ремесла. Фото: Пресс-служба Администрации Ленобласти.
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В России проходит Год языков коренных народов. Где, как не в Ленобласти, проводить мероприятия по этому поводу. Именно на этой земле проживают представители малочисленных финно-угорских народов - вепсы, ижоры и водь. И каждый заслуживает отдельного внимания.

- Региональный праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» - это возможность еще раз вспомнить о важности взаимного уважения культур, обычаев и духовных ценностей разных народов, проживающих на территории нашего региона, а также выразить свое почтение к истории и самобытности малочисленных коренных народов, их верности сохранению традиций, языка и этнического самосознания, - отмечает Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области - организатора праздника.

Так уж вышло, что праздник стал событием двойным, и в буквальном смысле уже вошел в историю. Театрализованное действо совместили с торжественной церемонией открытия закладного камня мастерской ижорского ремесла «Гончарная мастерская «Сойка».

- Когда-то здесь, на территории Сойкинского края, в деревне Большое Стремление, был очень развит гончарный промысел. Последние пять лет мы вели поиски и реконструкцию керамики Ямбургского уезда, - рассказывает директор Ижорского этнографического музея Елена Кострова. По ее словам, тонкости ремесла пришлось постигать буквально по фрагментам. Сегодня на занятия приезжают жители района, области и даже из Петербурга.

Впрочем, участники праздника смогли поупражняться не только на гончарном круге. Для них организовали целую мастеровую слободу. Здесь пробовали и кузнечное дело, и плетение из бумажной лозы, и создание традиционной ингерманландской куклы, и многое другое.

Под ижорские напевы гости праздника пустились в пляс. Этнические песни в этот день исполняли коллективы со всего региона, а также артисты знаменитого камерного хора из Эстонии Collegium Musicale, так что творческий обмен получился международным.

Отдельной радостью стала прогулка по торговым рядам. Посуда, глиняные игрушки-свистульки, лоскутная мишура, тканые половики и плетеные «кругляки» - каких здесь только образцов декоративно-прикладного искусства не было!

Ну и, конечно, не обошлось без угощений. Для посетителей открыли «Ижорский погребок», где каждый мог абсолютно бесплатно полакомиться блюдами из даров северной природы. Все яства приготовили местные хозяйки. Но самым ароматным подарком стала дегустация ухи - традиционной похлебки финно-угорских народов.

На празднике было много детей, и это очень обрадовало организаторов, ведь в первую очередь культуру малых коренных народов сохраняют для будущих поколений. Детвора участвовала в играх, конкурсах, викторинах. Традиционный народный театр для детей «Кагракару» подготовил настоящее представление на основе ижорского фольклора.

Праздник в Ручьях завершился, но Год языков коренных народов продолжается. В ближайшее время гулянья пройдут и в других уголках Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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