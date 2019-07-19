Петербургская сталь используется по всей России

В нашем городе металлом занимаются без малого три сотни лет. Сталелитейное производство у большинства россиян ассоциируется с крупными уральскими заводами, а когда речь заходит о том, что металлургические предприятия есть и в Петербурге, многие очень удивляются. Да, основу российской экономики наше металлургическое производство не составляет, но без продукции, которую оно производит, не смогут работать атомные реакторы и строиться современные корабли. Металлурги Северной столицы выпускают продукцию из любых видов металлов - от титана и свинца до алюминия и меди. Производимые у нас спецстали нужны для производства реакторов нефтяникам, энергетикам, для строительства кораблей. Накануне профессионального праздника «людей стальной закалки» мы собрали интересные факты о металлургии в истории нашего города.

РОДОМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Именно Петр I положил начало мощному развитию русской металлургии. Великий преобразователь, создатель первоклассной армии и флота понимал: основой всей государственной и военной мощи России может стать только сильная промышленность. И в первую очередь - металлургическая. В результате деятельности Петра в России возникли новые металлургические центры и необычайно развился Урал, где еще при жизни императора выросло 16 заводов. Всего же за XVIII век на Урале было построено 123 завода черной металлургии и 53 медеплавильных. Не оставалась в стороне и Северная столица, где еще в петровские времена делали броню для кораблей, отливали пушки и строили дирижабли.

Кстати, именно Петр I ввел множество обязательных методов испытания готовой продукции металлургии (пушек, ядер, оливок). Царский указ от 1722 года предписывал проверять произведенное железо на стойкость к излому. Полоски и прутки металла трижды закручивали вокруг столба. Если при этом на железе не появлялись трещины и он не ломался при выпрямлении, императорские контролеры принимали партию. Этот метод использовали до XIX века.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

Металлургия за последние 25 лет претерпела серьезные качественные изменения. На первый план вышли автоматизация всех процессов и забота об окружающей среде. Стремительно развиваются технологии металлургического производства. В построении будущего отрасли принимают участие и петербургские вузы. Например, специалисты Петербургского политехнического университета вводят в обиход металлургов новые понятия: не вылить и не выточить, а «вырастить» деталь слой за слоем, что в разы дешевле, надежнее и быстрее прежних методов. Сложнейшие элементы рождаются по принципу 3D-печати. Звучит просто, но на самом деле инженеры просчитывают десятки показателей: мощность лазера, скорость печати, стратегия сканирования, количество гранул и так далее.

Петербургские специалисты первыми научились получать чистую, без примесей, медьФото: Артем КИЛЬКИН

Новая методика, которую активно исследуют петербургские ученые, в разы эффективнее привычного литья. Детали, полученные таким образом, гораздо прочнее обычных. Кроме того, ученые осваивают способы сварки разнородных материалов. Например, медь - алюминий. Современные станки позволяют под давлением как бы перемешивать молекулы двух разных металлов. При этом место соединения получается крепче на разрыв и излом. Крупнейшие корпорации внимательно следят за успехами петербургских ученых и охотно пользуются всеми техническими новинками.

ТОНКОСТИ МЕТАЛЛУРГИИ

К концу ХХ века основным профилем петербургских предприятий стало сталелитейное производство, и сейчас наши металлурги производят сталь для любых отраслей промышленности. Понятие «металлургия» в нашем городе объединяет целый спектр различных производств. Бывает, что по названию завода даже не догадаешься, что там трудятся металлурги. Так вот, в общем и целом к этой отрасли относятся доменное, трубное, прокатное производство, термическая обработка, производство стали и ферросплавов, калибровочного металла, а также ремонт металлургических печей. Металлургические предприятия Санкт-Петербурга подразделяются на несколько категорий: прокат и производство изделий из черных металлов, цветных металлов и прием лома цветных и черных металлов. Среди ассортимента продукции различные стальные листы, проволока, крепежный материал, трубы, кованые изделия, арматура и многое другое.

НА ЗАМЕТКУ

Где в Северной столице учат металлургов

Санкт-Петербургский горный университет, факультет переработки минерального сырья.

Северо-Западный открытый технический университет, кафедра металлургии.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт металлургии, машиностроения и транспорта.