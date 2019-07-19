2019-07-19T14:59:02+03:00
Общество

Медь и бронза Петербурга

Знаменитые памятники Северной столицы, к созданию которых приложили руку мастера по металлу
Оксана НикулинаСергей ВОЛЧКОВ
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Знаменитые памятники Петербурга, созданные из меди и бронзыЗнаменитые памятники Петербурга, созданные из меди и бронзыФото: Олег ЗОЛОТО
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Ежегодно в третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают представители, пожалуй, одной из самых тяжелых, важных и мужественных профессий - металлурги. Дата эта по меркам российской истории совсем молодая: День металлурга официально учредили в СССР в 1957 году - 62 года назад.

Для Санкт-Петербурга металлургия - одна из важнейших сфер деятельности. И звание культурной столицы этому ничуть не мешает: могут и умеют петербуржцы и стихи с картинами писать, и тяжелым трудом в заводских цехах заниматься. Именно здесь, в городе на Неве, на заводе, который известен сегодня как «Красный выборжец», впервые стали получать чистую, без посторонних примесей медь. Именно здесь - на Обуховском заводе, в советское время называвшемся «Большевик», - начали производить первые в России тракторы и танки. Именно здесь, наконец, в наши дни, на Ижорском трубном заводе делают трубы для газо- и нефтепроводов, в том числе крупнейших, таких как нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан. Поэтому День металлурга Петербург празднует широко и с полным на то правом!

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

С легкой руки Александра Сергеевича Пушкина памятник называют Медным всадником, хотя отлит он из бронзы. Мастерскую обустроили в бывшем Тронном зале деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. Отливку статуи начали в 1774 году по сложной технологии, которая распределением веса позволяла удержать баланс фигуры всего на трех точках опоры. Первая попытка оказалась неудачной: труба с раскаленной бронзой лопнула и верхняя часть скульптуры была испорчена. Ко второй попытке пришлось готовиться три года, а всего отливка статуи заняла восемь лет.

Знаменитый Медный всадник Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый Медный всадникФото: Олег ЗОЛОТО

РЕШЕТКА ТРОИЦКОГО МОСТА

Ограждение моста проектировали французские архитекторы Патуйар и Шаброль. Получилась изящная решетка с аккуратными изгибами и прямыми линиями в середине - отличный пример архитектуры стиля модерн. Все литье было выполнено в цехах на Лиговском проспекте, о чем до сих пор сообщает клеймо Франца Карловича на перилах центрального пролета.

Ажурная решетка Троицкого моста Фото: Олег ЗОЛОТО

Ажурная решетка Троицкого мостаФото: Олег ЗОЛОТО

РЕШЕТКА ЛЕТНЕГО САДА

Сооружать знаменитую решетку из кованого железа начали еще в 1772 году, а закончили только в 1783 году. Ограду не удалось бы поставить без активного участия тульских мастеров (они ковали решетку) и уральских ремесленников (гранитные столбы и чаши наверху - их работа). Последние даже работали в три смены, только бы успеть все сделать и к зиме вернуться домой.

Узорчатая решетка Летнего сада Фото: Олег ЗОЛОТО

Узорчатая решетка Летнего садаФото: Олег ЗОЛОТО

ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ II

Бронзовый монумент установлен на площади Островского и является второй по своей известности царской статуей. На изготовление монумента ушло десять лет, пьедестал делали из гранита, который специально привозили в столицу с Карельского перешейка. А сам памятник Екатерине Великой, фигуры ее сподвижников и многочисленные декоративные элементы выполнены из бронзы. Было потрачено порядка 50 тонн этого металла.

ЛЬВЫ ДВОРЦОВОЙ ПРИСТАНИ

Пожалуй, одними из наиболее популярных львиных старожилов Петербурга являются львы Дворцовой пристани. Искусно вычеканенные из меди царственно-величавые и грозные звери - так выглядят скульптуры львов во всей красе. Сначала статуи львов планировалось купить за границей, но стоило это очень дорого. А вот изготовление скульптур методом литья и чеканки из листовой меди по уже имеющимся на заводе моделям позволило значительно ускорить и удешевить как производство, так и установку декоративных стражей.

Львы дворцовой пристани Фото: Олег ЗОЛОТО

Львы дворцовой пристаниФото: Олег ЗОЛОТО

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Факты, которые вы могли не знать

- Платина в переводе с испанского буквально означает серебришко. Такое пренебрежительное название платине дали конкистадоры. Дело в том, что, будучи исключительно тугоплавкой, платина не поддавалась переплавке и ценилась вдвое ниже, чем серебро. Зато сейчас на мировых биржах платина дороже серебра примерно в сто раз.

- Ртуть нельзя провозить в самолетах, а знаете почему? Она легко разрушает поверхностную пленку оксида алюминия, без которой алюминий быстро окисляется на воздухе. Если ртуть разольется в самолете, она может проделать дырку в фюзеляже.

- Только 7 процентов добываемого в мире титана используется в машиностроении. 13 процентов идет на производство бумаги, 20 - на производство пластика, а 60 - на производство краски.

- В морской воде растворена вся таблица Менделеева, вплоть до золота и урана. Но в промышленных масштабах мы можем добывать только четыре полезных вещества: поваренную соль, пресную воду, бром и магний.

- Самые дорогие столовые приборы Наполеона III были изготовлены из алюминия - нового и необычного в то время металла. Они подавались на торжественных обедах только императору и самым почетным гостям. Другие гости пользовались приборами из обычных золота и серебра.

- За всю историю человечества было добыто 165 000 тонн золота, причем половина этого количества - в ЮАР. Если отлить его в единый слиток, получится куб со стороной всего 20 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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