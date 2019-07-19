Это диспансеризация: Слухи об инфаркте главы Чувашии Михаила Игнатьева в Петербурге оказались несколько преувеличенными

Пресс-служба главы Чувашской республики Михаила Игнатьева опровергла факт его госпитализации из-за проблем с сердцем. По словам источника в администрации правительства Чувашии, Игнатьев действительно находится в клинике, но по причине обычного обследования.

- Это не инфаркт, а диспансеризация, - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Напомним, что сообщения в СМИ о проблемах со здоровьем у высокопоставленного чиновника появились днем 19 июля. Игнатьева, с заседания форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Таврическом дворце Петербурга, увезла скорая.

Предварительно сообщалось, что Михаил Игнатьев был госпитализирован в Мариинскую больницу, однако там эти сведения не подтверждают. Позднее с опровержением «слухов» выступила пресс-служба главы Чувашии.

По словам пресс-секретаря Игнатьева Олега Сидорова, его непосредственный начальник не имеет проблем со здоровьем и вообще спортивный человек.

Напомним, что Михаилу Игнатьеву 57 лет. Он уроженец Чувашии. Республику возглавляет с 2010 года.