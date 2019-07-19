В Санкт-Петербурге до конца года сдадут шесть проблемных ЖК

В Северной столице недавно расправились с очередным долгостроем: 16 июля официально ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Морская звезда» на улице Оптиков. Долгое время этот дом на 1164 квартиры был печальным наследием группы компаний «Город»: строить его начали в 2010 году, не потянули и бросили на полпути. Девять лет обманутые дольщики обивали пороги высоких кабинетов, и вот наконец свершилось: в августе им должны выдать ключи от долгожданных квартир.

НАЧАЛИ С ДЕСЯТИ

Но сама по себе проблема долгостроев в Санкт-Петербурге все еще далека от решения. Сегодня в разных районах города стоит 21 проблемный объект - это почти 292 000 квадратных метров площади и 6244 квартиры. Какие-то здания уже почти готовы - как, например, многострадальная «Ижора-парк», где еще на середину апреля было выполнено 90 процентов работ, какие-то – как, например, последний корпус ЖК «Новая Скандинавия» - до сих пор существуют только на бумаге.

Но все же дело движется, пусть и не так быстро, как хотелось бы. В начале этой недели в городском Комитете по строительству рассмотрели еще десять проблемных объектов: приняли доклады от застройщиков, оценили степень готовности, прикинули время ввода в эксплуатацию.

ЖК "Светлана" - один из долгостроев-рекордсменов. Фото: "ВКонтакте"

Первым в списке стал ЖК «Светлана» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Это долгострой-рекордсмен: закончить его не могут с 2003 года. Дольше, с 2000-го, строится, пожалуй, только «Новая Скандинавия». Во время заседания в комитете генеральный директор ООО «Невский луч», которое занимается «Светланой», Сергей Шорин бодро рапортовал: дом практически готов, строительный «фронт» успешно закрыли, а теперь заканчивают благоустройство окружающей территории.

- Также представители ресурсоснабжающей компании доложили о завершении работ по внешним сетям, - сообщает пресс-служба ведомства. - В августе будет проведена итоговая проверка. Если все будет хорошо, объекту выдадут заключение о соответствии, и его можно будет официально вводить в эксплуатацию.

Многострадальный ЖК "Трио" на сентябрь 2018 года. Фото: "Вконтакте"

Месяцем позже, в сентябре, на итоговую проверку выйдет и ЖК «Эврика» в Калининском районе. Сейчас там заканчивают отделку фасадов и устраняют замечания по водоснабжению.

А вот будущим жителям ЖК «Трио» в поселке Шушары придется немного подождать: работы здесь обещают завершить только к концу 2019 года. И то лишь по первому корпусу из трех. Главное, чтобы история на этот раз не пошла по спирали: в прошлом году застройщик - компания «Леда» - давал точно такие же обещания.

БЫСТРЕЕ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Жилой комплекс «Ижора-парк» в Колпинском районе, о котором мы коротко упоминали, тоже ждут перемены. Закончить его должны уже вот-вот: ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на конец лета - начало осени.

- Представитель инвестора пообещал мобилизовать для этого все ресурсы, - отмечает пресс-служба Комитета по строительству. - В частности, вдвое увеличить количество людей на стройплощадке. Строительно-монтажные работы планируется завершить в августе.

ЖК "Ижора-парк" должны закончить уже вот-вот: на объекте ведется монтаж коммуникаций и отделка. Фото: "ВКонтакте"

Полным ходом идет строительство в поселке Парголово. Там над многоквартирным домом вот уже несколько лет активно, но с переменным успехом трудится компания «Дальпитерстрой».

- На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству паркинга, кровля готова на 30 процентов, фасад - на 70 процентов, - уточняют в комитете. - В ближайшее время планируется поставка лифтового оборудования. На объекте работает около 130 человек. Выход на итоговую проверку планируется на начало ноября.

Поторопиться стоит и застройщику «БП Истейт-Ланское», который занимается жилым комплексом бизнес-класса «Усадьба на Ланском». На официальном сайте объекта гостей встречает звучный слоган «Усадьба подана!». Да нет, не подана еще - второй год подать не могут. Хотя поначалу отзывы дольщиков об «Усадьбе» были восторженными. Еще бы: облагороженная территория, собственная котельная, внутренний дворик с зоной барбекю, спортивными и детскими площадками, «сталинский ампир» - замах, одним словом, не на рубль даже, а на добрый десяток. Но не срослось: на сегодняшний день готовность объекта составляет 81 процент, хотя изначально его планировали сдать во втором квартале 2017 года.

"Усадьбу на Ланском" должны были сдать еще два года назад. Фото: "ВКонтакте"

- Директор компании доложил, что продолжаются фасадные работы, установка окон и витражей, - сообщает пресс-служба. - Контур здания планируют закрыть в ноябре - начале декабря 2019 года. Завершение всех работ - четвертый квартал 2019 года.

КОНКРЕТНО

Таким образом, до конца 2019 года в Санкт-Петербурге введут в строй по меньшей мере шесть проблемных объектов. Еще по четырем точных сроков нет, известно лишь нынешнее состояние и прогнозы.

- ЖК «Дворянское сословие» в городе Пушкине: должны были сдать во втором квартале 2016 года.

По словам директора компании-застройщика Елены Думанской, на достройку комплекса не хватает денег. Сейчас застройщик ищет инвесторов.

- ЖК «Парнас» в поселке Парголово: должны были сдать в 2016 году.

Решена проблема поставки железобетонных изделий. Строительство возобновилось. О сроках сдачи пока не сообщается.

- ЖК «Бастион» в городе Павловске: должны были сдать в 2005 году.

Работы на объекте заморожены. Но, по заверениям председателя ЖСК, это ненадолго: участку уже удалось найти нового арендатора. Кто им стал и когда дело сдвинется с мертвой точки - пока неизвестно.

- ЖК «Морской конек» в Сестрорецке: должны были сдать в 2016 году.

Поданы документы в КГИОП на проведение историко-культурной экспертизы. Ищут подрядчика, который обследует стройплощадку и выяснит, какие работы и в каких объемах на ней нужно сделать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

431 обманутый дольщик числится сейчас в Петербурге.

2019 человек уже исключены из реестра пострадавших, так как получили наконец свои квартиры.

До конца 2019 года планируется решить проблемы 85 процентов оставшихся. Остальные 15 процентов получат жилье в 2020 году.