«Президентом я не буду»: Сергей Шнуров обозначил свою позицию предельно прямо

Сергей Шнуров, находящийся в процессе завершающего тура по стране со своей группой «Ленинград», но в промежутках между концертами делает массу других проектов. Прямо с «Форта Боярд», который ему доверил вести один из телеканалов, музыкант прилетел на фестиваль «Нашествие-2019». Здесь он ответил на несколько вопросов журналистов.

Демонстрируя роскошный французский загар, Сергей рассказал, что на «Форте Боярд» за пять дней был снят целый блок программы. Съемочная группа состояла из французов, поэтому работали очень быстро.

- Тесно пообщался со змеями, и пауками. Так как я был не единожды женат, мне это давалось легко.

shnurovs Сергей Шнуров на "Форт Боярд"

Параллельно Шнуров занимается озвучанием мультфильма «Белка и Стрелка». Там ему досталась роль инопланетянина. По словам артиста, образ инопланетного существа близок ему, как любому алкоголику.

- Любой человек, который выпил примерно столько, сколько и я - ближе к инопланетянам, чем к людям. Мне подобные роли даются легко.

Музыканттакже намерен появитьсяна Первом канале в новом сезоне телевизионного шоу «Голос» в качестве наставника.

- Я там точно буду. Вроде как, уже договорились, - сообщилартист.

При этом, возвращаться на сцену в ближайшие пару лет Сергей не планирует. Во-первых, шоу-бизнес, по словам лидера «Ленинграда», должен отдохнуть от его персоны. Во-вторых, он заработал достаточно денег, чтобы прокормить себя и всех своих наследников.

- Я прочитал сегодня в новостях, что средняя зарплата больше половины населения страны меньше 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей в месяц я себе позволить могу. Я думаю, и внуки себе позволить смогут, и правнуки, поэтому я не парюсь на эту тему.

На вопрос, не хочет ли он стать президентом фестиваля «Нашествие» в обозримом будущем, Шнуров сообщил, что его амбиции гораздо больше.

- Президентом я не буду. Великий русский поэт Велимир Хлебников, провозгласил себя председателем земного шара. С тех пор, как он скончался, на этот пост никто не претендовал. Поэтому его занял я. Теперь себя мыслю председателем земного шара,- заявил музыкант.