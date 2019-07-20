2019-07-20T13:51:18+03:00
Общество

Новая школа откроется 1 сентября в Калининском районе Петербурга

А в квартале Полюстрово ликвидируют свалку
Полина ЖУКОВА
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Новая школа №619 на Кондратьевском проспекте встретит 1 сентября пять первых классов.Новая школа №619 на Кондратьевском проспекте встретит 1 сентября пять первых классов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще только середина лета, а школа №619 на Кондратьевском проспекте уже ждет своих будущих учеников. Первого сентября сюда придут школьники Калининского района, которые давно ждали открытия этого учебного заведения. Речь идет о жителях новостроек – дело в том, что старое здание школы на улице Черкасова, переполнено юными петербуржцами. Новое же рассчитано на 825 учеников. В предстоящем учебном году туда пойдут дети с 1 по 8 класс. А первоклашек будет целых пять классов.

Сейчас в здании уже завершены отделочные работы (школу ввели в эксплуатацию 31 мая). Ускорить сдачу объекта врио губернатора Петербурга дал поручение в январе этого года. Сегодня, 20 июля, он посетил с рабочим объездом Калининский район. В том числе, и осмотрел новую школу. К 15 августа в здании появится мебель и необходимое оборудование – и все будет готово для встречи школьников.

Кстати, кроме общеобразовательных программ, в школе организуют и дополнительные внеклассные занятия, в том числе в планах – спортивный клуб. В новом здании есть два бассейна, два спортзала, мастерские и лаборатории, библиотека и актовый зал. А во дворе развернулся стадион с шестью беговыми дорожками и площадками для легкой атлетики, баскетбола и волейбола.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще один важный объект, который посетил Александр Беглов в Калининском районе, – квартал Полюстрово 24-27, где идет ликвидация несанкционированной свалки. Сейчас оттуда уже вывезено 34 тысячи кубометра мусора. Впереди второй этап – еще 36 тысяч.

Кроме того, для квартала 24-27 Полюстрово, где в 7 многоквартирных домах живут около 7,5 тысяч человек, до конца года разработают проект по благоустройству. На территории должны появиться тротуары, открытые автостоянки, внутриквартальные проезды, наружное освещение, детские площадки. С жалобами на нехватку социальной инфраструктуры местные жители обратились к Беглову в марте. Также для квартала подготовят проекты для строительства школы 1375 мест, детских садов на 200-240 мест и здания детской поликлиники на 500 посещений в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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