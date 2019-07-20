Доски, весла и костюмы: По рекам и каналам Петербурга проплыли около тысячи сапсерферов

Русалки, египетские боги, клоуны, индейцы. Каких только костюмов не было на Фестивале сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который сегодня, 20 июля, проходит в Петербурге. Уже четвертое по счету мероприятие собрало около тысячи участников. Все они, вооружившись досками для серфинга и веслами, проплыли по рекам и каналам в центре Северной столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/721392" frameborder="0"></iframe> 20 июля в Петербурге прошел фестивале сапсерфинга.Артем КИЛЬКИН

За шоу на воде зрители наблюдали с набережных и мостов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Участникам предстояло не только удержаться на плаву, но и показать необычный костюм. Среди любителей водного вида спорта оказались и дети, и даже домашние животные. Конечно, под присмотром взрослых.

Участникам предстояло не только удержаться на плаву, но и показать необычный костюм.Фото: Артем КИЛЬКИН

Маршрут заплыва начался от павильона Росси на Мойке в 10:30 утра. Затем участники двигались по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста и БДТ. Вернуться нужно было в место старта, поэтому через Крюков канал сапсерферы пошли по каналу Грибоедова, вверх до Никольского собора, через Львиный и Банковский мостики до Дома Книги и затем – к Спасу на Крови под Итальянским мостом.

На заплыв выходили семьями.Фото: Артем КИЛЬКИН

За настоящим карнавальным шоу наблюдали петербуржцы и гости города с набережных и мостов. Зрителей собралось еще больше, чем самих участников. Сплав занял несколько часов. А участники прошли под 14 петербургскими переправами.

Сплав по рекам и каналам занял несколько часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди сапсерферов на Фестивале традиционно больше всего жителей Петербурга и Ленобласти. Но много и участников приехали специально на фестиваль из других городов России и стран мира.