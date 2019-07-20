2019-07-20T18:53:10+03:00
Общество

Доски, весла и костюмы: По рекам и каналам Петербурга проплыли около тысячи сапсерферов

Фестиваль любителей водного вида спорта проходит в Северной столице [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Фестиваль сапсерфинга в Петербурге собрал больше тысячи участников.Фестиваль сапсерфинга в Петербурге собрал больше тысячи участников.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Русалки, египетские боги, клоуны, индейцы. Каких только костюмов не было на Фестивале сапсерфинга «Фонтанка-SUP», который сегодня, 20 июля, проходит в Петербурге. Уже четвертое по счету мероприятие собрало около тысячи участников. Все они, вооружившись досками для серфинга и веслами, проплыли по рекам и каналам в центре Северной столицы.

20 июля в Петербурге прошел фестивале сапсерфинга.Артем КИЛЬКИН

За шоу на воде зрители наблюдали с набережных и мостов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За шоу на воде зрители наблюдали с набережных и мостов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Участникам предстояло не только удержаться на плаву, но и показать необычный костюм. Среди любителей водного вида спорта оказались и дети, и даже домашние животные. Конечно, под присмотром взрослых.

Участникам предстояло не только удержаться на плаву, но и показать необычный костюм. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участникам предстояло не только удержаться на плаву, но и показать необычный костюм.Фото: Артем КИЛЬКИН

Маршрут заплыва начался от павильона Росси на Мойке в 10:30 утра. Затем участники двигались по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста и БДТ. Вернуться нужно было в место старта, поэтому через Крюков канал сапсерферы пошли по каналу Грибоедова, вверх до Никольского собора, через Львиный и Банковский мостики до Дома Книги и затем – к Спасу на Крови под Итальянским мостом.

На заплыв выходили семьями. Фото: Артем КИЛЬКИН

На заплыв выходили семьями.Фото: Артем КИЛЬКИН

За настоящим карнавальным шоу наблюдали петербуржцы и гости города с набережных и мостов. Зрителей собралось еще больше, чем самих участников. Сплав занял несколько часов. А участники прошли под 14 петербургскими переправами.

Сплав по рекам и каналам занял несколько часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сплав по рекам и каналам занял несколько часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди сапсерферов на Фестивале традиционно больше всего жителей Петербурга и Ленобласти. Но много и участников приехали специально на фестиваль из других городов России и стран мира.

В Санкт-Петербурге прошел IV международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Парень разбил окна в административном здании Волхова после ссоры с девушкой
На Дунайском проспекте в Петербурге эвакуировали «Максидом»
В День ВМФ проезд по ЗСД в Петербурге сделают бесплатным
Алтайскую улицу в Петербурге залило кипятком
Фестиваль сапсерфинга стартовал в Петербурге
Мошенников, укравших сотни тысяч рублей у пенсионеров, ищут в Петербурге
BMW снес ограждение и упал в Обводный канал в Петербурге
Дзюба только продается: «Зенит» не хочет отдавать игрока в аренду в «Марсель»
Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске
Путин подписал указ о введении электронных виз для Петербурга и Ленинградской области
Отборочный матч к Евро-2020 между сборными России и Бельгии пройдет в Петербурге
Проезд первого поезда метро по Фрунзенскому радиусу показали на видео
Движение поездов с Балтийского вокзала остановлено, люди не могут уехать домой и на дачи
Петербург утонет: «Гринпис» состарил планету как в FaceApp
Петербург получит 200 новых автобусов с зарядками для телефонов в салоне за 3,4 миллиарда рублей
Ждать осталось недолго: После дождей в Петербург придет летняя жара
«Заложена бомба. Идите на…»: Петербуржца осудили за телефонный терроризм
Следком начал проверку после падения рабочего в лифте с девятого этажа в Ленобласти
За неделю рейда ГИБДД к ответственности привлекли полторы тысячи таксистов
В магазин «Народный» на Косыгина пришел ОМОН
После выбросов с химкомбината жители Волхова счищали с окон белый налет