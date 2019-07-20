VK Fest 2019 в Петербурге: Бузова раскрыла правду о своих отношениях с Батрутдиновым

Поп-принцесса российской сцены Ольга Бузова стала одним из главных гостей VK Fest, который проходит в Петербурге. Артистка собрала огромное количество зрителей, даже больше чем Егор Крид и Feduk вместе взятые, выступавшие после нее. А одна из фанаток Бузовой на VK Fest даже нарисовала ее портрет.

Звезда инстаграма исполнила свои хиты «Привыкаю», «Водица», «Мало половин» и другие. А еще она удивила поклонников новой песней, которая сейчас набирает популярность в Интернете.

Тысячи поклонников Бузовой пришли на выступление звезды.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Давайте вместе уговорим Киркорова записать со мной дуэт! - обратилась певица к фанатам и попросила их проскандировать слова трека «Привяу!»

Напомним, когда Бузова предложила этот текст королю поп-сцены, он ей отказал. Но девушка не теряет надежды. К слову, Ольга не отчаивается найти свою любовь.

Бузова рассказала фанатам правду о своих отношениях с Батрутдиновым.Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году она искала жениха в реалити-шоу «Замуж за Бузову», однако она по-прежнему свободна. Ей приписывали разные романы после расставания с футболистом Тарасовым. И вот теперь она раскрыла правду о своих отношениях с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

- Мы настолько близки с Тимуром, что я даже могу выбрать ему невесту, - сказала девушка со сцены. - Совсем скоро мы примем участие в реалии-шоу «План Б», где вместе будем искать любовь. И если не найдем, то поженимся друг на друге!

Одна из поклонниц Бузовой нарисовала ее портрет.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Вот это заявление! Фанаты были просто в шоке. Шутка это, правда или очередной пиар, пока неизвестно. Шоу стартует осенью. Вот тогда и увидим.