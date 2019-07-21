«Макс всегда шел до конца»: Бывший тренер боксера Дудашева рассказал, почему боец не хотел останавливать поединок

«Макс, я остановлю бой. Макс, позволь мне это сделать. Пожалуйста, дай мне остановить бой». Американский тренер российского боксера Максима Дадашева буквально умолял спортсмена закончить поединок против мексиканца Субриэла Матиаса. Спортсмен из Петербурга проводил бой в штате Мэриленд за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF). Мексиканец оказался сильнее, россиянин много пропускал. Поэтому к концу 11 раунда многие зрители и тренер Максима заметили, что тот еле держится на ногах и вот-вот рухнет.

Бой остановил тренер Дадашева. И как оказалось, не зря. По пути в раздевалку Максим потерял сознание. Его тут же госпитализировали в больницу. Медики обследовали боксера и нашли у него тяжелый отек мозга. Сейчас спортсмену уже провели операцию черепа. Он остается в тяжелом состоянии.

Максим ранее не проиграл ни одного боя в профессиональном боксеФото: СОЦСЕТИ

Дадашев — мастер спорта России международного класса. После участия в Европейских играх перешел в профессиональный бокс. Провел 13 боев, не проиграв до этого ни разу.

Сейчас все задаются вопросом – почему бой не остановили раньше. По словам бывшего тренера Максима Руслана Дотдаева, российский боксер во всех поединках шел до конца из-за своего характера.

- Есть такие волевые чувства, - разводит руками Руслан Дотдаев. - Мне не передать. Это человек с огромным сердцем, с огромным стремлением и желанием. Инстинкт самосохранения притупляется в такие моменты. Максим был готов идти до конца, отвергая все опасения. Очень тяжело осознавать то, что с ним произошло.

Российский боксер Максим Дадашев угодил в больницу после боя с Субриэлем Матиасом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Максим остается в больнице в Вашингтоне. Рядом с ним его родственники.

- У него в Петербурге мама и брат, - пояснил бывший тренер спортсмена. - Отец умер год назад. Супруга вылетела в Вашингтон, будет с ним. Она на связи с семьей, должна сообщить, как только что-то будет известно и состоянии Максима.

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