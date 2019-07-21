2019-07-21T17:08:11+03:00
Происшествия

В Петербурге из-за пожара эвакуировали ТЦ «Капитолий»

Как оказалось, загорелся жир в вентиляции одного из кафе
Роман ЛЯЛИН
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В торговом центре загорелась вентиляция Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВ торговом центре загорелась вентиляция Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре "Капитолий" на Коломяжском проспекте. Клубы черного дыма над зданием заметили жители района. А посетители сообщили о задымлении в помещениях. К месте происшествия сразу же выехали спасатели и "скорая помощь".

Как оказалось, в здании загорелись жировые накопления в вентиляции одного из кафе. Огонь владельцы заведения успели потушить еще до приезда пожарных.

К месту происшествия выезжали пожарные Фото: ДТП и ЧП Петербурга

К месту происшествия выезжали пожарные Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Из заведения эвакуировались 85 человек. Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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