В Петербурге из-за пожара эвакуировали ТЦ «Капитолий»
В Санкт-Петербурге произошел пожар в торговом центре "Капитолий" на Коломяжском проспекте. Клубы черного дыма над зданием заметили жители района. А посетители сообщили о задымлении в помещениях. К месте происшествия сразу же выехали спасатели и "скорая помощь".
Как оказалось, в здании загорелись жировые накопления в вентиляции одного из кафе. Огонь владельцы заведения успели потушить еще до приезда пожарных.
К месту происшествия выезжали пожарные Фото: ДТП и ЧП Петербурга
В ЧП никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Из заведения эвакуировались 85 человек. Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU