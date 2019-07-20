2019-07-21T18:16:12+03:00
Общество

В Петрозаводске силачи сдвинули танк Т-80 весом 46 тонн

Они теперь претендуют на рекорд Гиннесса [видео]
Роман ЛЯЛИН
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"Три богатыря" сдвинули танк Фото: Михаил Мороз"Три богатыря" сдвинули танк Фото: Михаил Мороз
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В Петрозаводске собрались сильнейшие люди со всего мира. Силачи приехали на соревнования Strongman Champion League "Богатыри мира". В Карелию для участия прилетели спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, и Грузии.

Главным орудием для спортсменов на этот раз стал танк Т-80 весом 46 тонн. Поначалу участники соревнований пробовали его тягать в одиночку. Но бронетехника не поддалась ни одному из них. Тогда они решили взяться за танк вместе. И в итоге перед "тремя богатырями" техника не устояла.

Танк поддался богатырям Фото: Михаил Мороз

Танк поддался богатырям Фото: Михаил Мороз

Команду выбирали с помощью жеребьевки. В первую группу "трех богатырей" вошли россиянин, швед и англичанин. Им удалось сдвинуть танк на метр. Вторая группа из граждан России, Латвии и республики Беларусь тоже сумели протащить танк.

Силачи выступали на набережной Онежского озера. Сейчас участники соревнований претендуют на рекорд книги Гиннесса.

Три богатыря. В Петрозаводске спортсмены сдвинули 46-тонный танк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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