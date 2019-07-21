2019-07-21T18:50:41+03:00
Происшествия

Двое туристов из Петербурга сорвались с высоты 4300 метров в горах Кабардино-Балкарии

Предварительно, альпинисты погибли
Роман ЛЯЛИН
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Спасатели выдвинулись к месте падения альпинистов Фото: ГУ МЧС по КБРСпасатели выдвинулись к месте падения альпинистов Фото: ГУ МЧС по КБР
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В Кабардино-Балкарии началась поисково-спасательная операция в Черекском районе. ЧП произошло с группой туристов из Петербурга. Двое альпинистов пытались покорить гору Урал высотой 4300 метров. Но во время восхождения приятели сорвались и упали в ущелье Укю.

- Сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга в количестве 2 человек, - сообщают в региональном ГУ МЧС. - Группа зарегистрирована в альплагере «Безенги». На место происшествия выдвинулась группа спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России из шести человек. Дальнейшая информация уточняется.

Предварительно, туристы погибли. Но, по словам сотрудников МЧС, точные данные будут только после того, как альпинисты будут обнаружены.

О погибших туристах в МЧС сообщила другая группа альпинистов. По их словам, мужчины от падения скончались.

В МЧС Кабардино-Балкарии напоминают, что в случае ЧП в горах - звоните по телефонам «101» и «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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