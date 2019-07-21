Лариса Гузеева призналась в любви секс-символу 90-х Андрею Соколову

В городе Ессентуки открылся Фестиваль «Хрустальный источникъ» - главное кинособытие Ставропольского края. Его основателем и президентом является заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. В этом году сюда приглашены боле ста популярных киноактеров и деятелей искусств. Среди них: Светлана Немоляева, Ирина Муравьёва, Леонид Якубович, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Лариса Удовиченко, Светлана Тома. Почетным гостем фестиваля заявлен звезда французского кино Пьер Ришар.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая тоже приехала в Ессентуки поделилась с поклонниками в Instagram двумя постами. В первом она поблагодарила Эвклида Кюрдзидиса за приглашение на фестиваль. А во втором призналась в любви секс-символу 90-х Андрею Соколову.

_larisa_guzeeva_ Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актёр нашего времени

- Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актёр нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать, - написала Гузеева.

Подписчики по обыкновению разделились на два лагеря. Одни стали осуждать популярных артистов: «Какие вы, актеры, странные. Посторонний мужчина кладет руку на грудь, а вы и рады». Другие заступились: «Ларисочка, обожаю вас, вы самая лучшая! А враги и завистники пусть лопнут от злости!», написали они в комментариях.