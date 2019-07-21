Развели четыре моста: В Петербурге и Кронштадте показали, как будут праздновать День ВМФ
Жители Петербурга с самого утра слышали гул самолетов и вертолетов в небе над городом. А акваторию Невы заполнили военные корабли, прошедшие ровным строем по акватории реки. в Петербурге и Кронштадте одновременно провели репетиции празднования Дня Военно-морского флота. Моряки и пилоты оттачивают свое мастерство перед грандиозным парадом. Посмотреть на это зрелище собрались сотни горожан.
Тысячи моряков примут участие в парадеФото: Артем КИЛЬКИН
Для прохода военных кораблей в Петербурге развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Благовещенский и Троицкий. Моряков горожане встречали улыбками. На воду вышли больше тысячи военнослужащих. 28 июля в День ВМФ они должны продемонстрировать всю мощь российского флота.
В День ВМФ по Неве пройдут десятки боевых кораблейФото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге по Неве прошли десятки боевых кораблей Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флота и Каспийской военной флотилии. Возглавит колону в День ВМФ исторический парусник «Полтава» - как символ истории и культуры Петербурга.
Моряки оттачивают свое мастерство перед праздникомФото: Артем КИЛЬКИН
Порт Кронштадта, тем временем, в День ждет один из атомных подводных крейсеров. В районе острова Котлин проплывут военные корабли, которых жители Петербурга не смогут увидеть. Их размеры не позволяют войти в Неву.
Для кораблей развели 4 мостаФото: Артем КИЛЬКИН
Военные корабли прошли ровным строем по НевеФото: Артем КИЛЬКИН
Парад пройдет в Петербурге и КронштадтеФото: Артем КИЛЬКИН
В Кронштадте прошла репетиция парада ко дню ВМФ.
ИСТОЧНИК KP.RU