Развели четыре моста: В Петербурге и Кронштадте показали, как будут праздновать День ВМФ

Жители Петербурга с самого утра слышали гул самолетов и вертолетов в небе над городом. А акваторию Невы заполнили военные корабли, прошедшие ровным строем по акватории реки. в Петербурге и Кронштадте одновременно провели репетиции празднования Дня Военно-морского флота. Моряки и пилоты оттачивают свое мастерство перед грандиозным парадом. Посмотреть на это зрелище собрались сотни горожан.

Тысячи моряков примут участие в парадеФото: Артем КИЛЬКИН

Для прохода военных кораблей в Петербурге развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Благовещенский и Троицкий. Моряков горожане встречали улыбками. На воду вышли больше тысячи военнослужащих. 28 июля в День ВМФ они должны продемонстрировать всю мощь российского флота.

В День ВМФ по Неве пройдут десятки боевых кораблейФото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге по Неве прошли десятки боевых кораблей Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флота и Каспийской военной флотилии. Возглавит колону в День ВМФ исторический парусник «Полтава» - как символ истории и культуры Петербурга.

Моряки оттачивают свое мастерство перед праздникомФото: Артем КИЛЬКИН

Порт Кронштадта, тем временем, в День ждет один из атомных подводных крейсеров. В районе острова Котлин проплывут военные корабли, которых жители Петербурга не смогут увидеть. Их размеры не позволяют войти в Неву.

Для кораблей развели 4 мостаФото: Артем КИЛЬКИН

Военные корабли прошли ровным строем по НевеФото: Артем КИЛЬКИН

Парад пройдет в Петербурге и КронштадтеФото: Артем КИЛЬКИН