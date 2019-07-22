2019-07-22T19:44:17+03:00
В мире

Захваченные в Ливии россияне нужны Западу в качестве инструмента политического шантажа

На пресс-конференции, состоявшейся 22 июля, глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич прокомментировал задержание властями Ливии двух его коллег
Поделиться:
Фото: Сергей ЗолотухинФото: Сергей Золотухин
Изменить размер текста:

По его словам, для правительства Триполи арест иностранных граждан стал обыденным явлением. Причем это далеко не первый инцидент.

Россияне, проводившие в Ливии социологические исследования, были арестованы в начале июля. Правоохранительные власти Триполи заподозрили исследователей в попытках оказать влияние на выборы президента страны.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов заявил о крайней степени «дикости» обвинения социологов во вмешательстве и попытках оказать давление на внутреннюю политику Ливии. По мнению Ионова, лишение свободы – политический ход, за которым стоят не только силы ливийских властей, но и, вероятнее всего, антироссийски настроенные западные покровители.

Правозащитник отметил, что задержанные россияне не совершали никаких противоправных действий. Возможно, что Ливия попробует использовать пленных для последующего размена. Он также вспомнил, о боевых действиях еще при Муаммаре Каддафи, когда было задержано порядка 30 россиян. Как подчеркнул Ионов, вытащить из заточения граждан России удалось, однако процесс оказался долгим – в плену они пробыли около 2 лет. Он выразил надежду, что выработанный опыт общения с властями Ливии позволит сократить сроки решения проблемы вдвое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков ранее сообщил, что Кремль выясняет причины задержания граждан России в Ливии. МИД усиленно работает над прояснением ситуации, отметил Песков.

Как известно свержение Каддафи поделило Ливию на два лагеря. Восточная часть страны управляется избранным парламентом при поддержке ливийских регулярных войск. Запад же контролирует Правительство национального согласия под предводительством Файеза Сараджа.

Таким образом, ситуация с задержанием российских граждан в Ливии все больше напоминает политический шантаж. И чем закончится эта история, и, что важно, как скоро – пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге перекроют шесть улиц для движения транспорта
Обвиняемым по делу о теракте в Петербургском метро продлили арест на три месяца
На благоустройство Петербурга в 2019 году выделено 10,5 миллиарда рублей
В Петербурге жестоко убили гражданскую активистку
VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге посетили 95 тысяч человек
В Ленобласти найдены останки 69 красноармейцев, погибших в 1940-м году
Петербуржцев обескуражил контейнер для раздельного сбора мусора
РЖД отстранила от работы машиниста, подвозившего попутчиков в кабине поезда
Смольный передумал строить подземный переход на «переходе смерти» в створе Туристской улицы
«И так сойдет»: Петербуржцы возмутились качеством ремонта станции метро «Академическая»
На Гостилицком шоссе маршрутка улетела в кювет
Водитель бетономешалки потушил горящий автомобиль на проспекте Стачек
Задолжавшим за аренду петербуржцам закроют выезд за границу
Музей «Фонтанный дом» будет собирать деньги на мемориальные доски Анне Ахматовой
С 22 июля на неделю меняется режим работы метро «Петроградская»
Телефонный минер пытался «взорвать» фестиваль «ВКонтакте»
В Ленобласти 8-летний мальчик серьезно пострадал, врезавшись на гидроцикле в берег