Захваченные в Ливии россияне нужны Западу в качестве инструмента политического шантажа

По его словам, для правительства Триполи арест иностранных граждан стал обыденным явлением. Причем это далеко не первый инцидент.

Россияне, проводившие в Ливии социологические исследования, были арестованы в начале июля. Правоохранительные власти Триполи заподозрили исследователей в попытках оказать влияние на выборы президента страны.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов заявил о крайней степени «дикости» обвинения социологов во вмешательстве и попытках оказать давление на внутреннюю политику Ливии. По мнению Ионова, лишение свободы – политический ход, за которым стоят не только силы ливийских властей, но и, вероятнее всего, антироссийски настроенные западные покровители.

Правозащитник отметил, что задержанные россияне не совершали никаких противоправных действий. Возможно, что Ливия попробует использовать пленных для последующего размена. Он также вспомнил, о боевых действиях еще при Муаммаре Каддафи, когда было задержано порядка 30 россиян. Как подчеркнул Ионов, вытащить из заточения граждан России удалось, однако процесс оказался долгим – в плену они пробыли около 2 лет. Он выразил надежду, что выработанный опыт общения с властями Ливии позволит сократить сроки решения проблемы вдвое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков ранее сообщил, что Кремль выясняет причины задержания граждан России в Ливии. МИД усиленно работает над прояснением ситуации, отметил Песков.

Как известно свержение Каддафи поделило Ливию на два лагеря. Восточная часть страны управляется избранным парламентом при поддержке ливийских регулярных войск. Запад же контролирует Правительство национального согласия под предводительством Файеза Сараджа.

Таким образом, ситуация с задержанием российских граждан в Ливии все больше напоминает политический шантаж. И чем закончится эта история, и, что важно, как скоро – пока неясно.