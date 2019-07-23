Ирина Пегова все свободное время на съемках в Петербурге использует для прогулок

Еще несколько дней назад российская актриса театра и кино Ирина Пегова отдыхала на Лазурном берегу Франции. Подробностями поездки в Ниццу она охотно делилась с поклонниками в Instagram. В данный момент Ирина находится в Санкт-Петербурге. Здесь она снимается в лирической комедии «От печали до радости» режиссера Эдуарда Парри. Основными партнерами по картине стали Федор Добронравов и оба его сына Виктор и Иван.

Но любое свободное время артистка использует, чтобы прогуляться по любимому городу. Ирина обожает Петербург. Ведь здесь в 2003 году состоялся ее кинодебют в картине «Прогулка» по сценарию Дуни Смирновой, режиссера Алексея Учителя.

pegovairina Утренне-познавательно-развивательно-заряжающе-расслабительная пробежка! Послушала потрясающую лекцию о Троице-Измайловском соборе

Пегова опубликовала в Instagram серию фотографий на фоне Казанского и Троицкого соборов Петербурга, а также поделилась с подписчиками энциклопедическими знаниями.

- Утренне-познавательно-развивательно-заряжающе-расслабительная пробежка! Каждый раз по приезду в Северную столицу я хожу к нему (Казанский собор, - прим., ред.) и обязательно фотографирую. Зачем? Да потому как млею! В 1710 году Петр I принял решение перевезти в Петербург икону Казанской Божьей Матери, которая впервые явилась, согласно старинному преданию, русским воинам при взятии Казани в 1552 году и с тех пор находилась в Москве. С этой чудотворной иконой народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского в 1612 году шло освобождать Москву от поляков. С 1613 года, после избрания на русский престол первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича, икона Казанской Богоматери стала семейной реликвией царского дома, - сообщила актриса.

Далее Ирина подробно рассказала, где данная икона хранилась до постройки Казанского собора. А еще, кто и когда построил этот собор.

«Ирина, кроме того, что вы красавица, вы ещё и умница, спасибо!», Спасибо, опять узнала, что-то новое от вас», «Очень интересно читать», «Словно вместе с вами путешествуешь, познаешь мир», - ответили в комментариях благодарные поклонники.