2019-07-23T13:21:04+03:00
Звезды

«Не очень получилось, нужно было подготовиться»: отец Виктора Цоя раскритиковал «Группу крови» в исполнении Metallica

По его словам, легендарная песня куда лучше звучала бы на английском
Сергей ВОЛЧКОВ
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Исполнять знаковые песни для местных фанатов - старая традиция группы Metallica.Исполнять знаковые песни для местных фанатов - старая традиция группы Metallica.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувшее воскресенье, 21 июля, легендарная американская металл-группа Metallica зажигала на стадионе «Лужники». К огромному удивлению и восторгу фанатов, в середине концерта со сцены неожиданно грянула песня Виктора Цоя «Группа крови», да еще и на русском языке. Подпевали все – получилось очень трогательно и мощно.

Впрочем, понравилось увиденное далеко не всем. Так, отец Виктора Цоя Роберт признался «Комсомолке» в Петербурге» , что выступление Metallica его не очень впечатлило.

- Они плохо подготовились, - отметил Роберт Максимович. – В плане текста, в плане произношения. Надо было исполнять на английском, и было бы лучше. А так – не очень получилось, по-моему.

В общем-то, винить в чем-либо музыкантов трудно. Посмотрите на шпаргалку, которую написали специально для басиста Роберта Трухильо. И попытайтесь сходу понять хоть строчку.

Культовая российская песня "Groupah krovee". Фото: Instagram компании SAV Entertainment

Культовая российская песня "Groupah krovee". Фото: Instagram компании SAV Entertainment

Как позже пояснили представители группы, во время гастролей и мировых турне Metallica всегда исполняет каверы для местных фанатов. Так, в Германии они перепевали Rummstein, во Франции – Джонни Холдея, а в Чехии – «Йожин з бажин» Ивана Младека.

Группа крови от Metallica.

ИСТОЧНИК KP.RU

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