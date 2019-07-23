«Не очень получилось, нужно было подготовиться»: отец Виктора Цоя раскритиковал «Группу крови» в исполнении Metallica

В минувшее воскресенье, 21 июля, легендарная американская металл-группа Metallica зажигала на стадионе «Лужники». К огромному удивлению и восторгу фанатов, в середине концерта со сцены неожиданно грянула песня Виктора Цоя «Группа крови», да еще и на русском языке. Подпевали все – получилось очень трогательно и мощно.

Впрочем, понравилось увиденное далеко не всем. Так, отец Виктора Цоя Роберт признался «Комсомолке» в Петербурге» , что выступление Metallica его не очень впечатлило.

- Они плохо подготовились, - отметил Роберт Максимович. – В плане текста, в плане произношения. Надо было исполнять на английском, и было бы лучше. А так – не очень получилось, по-моему.

В общем-то, винить в чем-либо музыкантов трудно. Посмотрите на шпаргалку, которую написали специально для басиста Роберта Трухильо. И попытайтесь сходу понять хоть строчку.

Культовая российская песня "Groupah krovee". Фото: Instagram компании SAV Entertainment

Как позже пояснили представители группы, во время гастролей и мировых турне Metallica всегда исполняет каверы для местных фанатов. Так, в Германии они перепевали Rummstein, во Франции – Джонни Холдея, а в Чехии – «Йожин з бажин» Ивана Младека.