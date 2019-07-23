«Жизнь любви полна»: Собчак опубликовала видео поцелуя с Богомоловым

Слухи о том, что между телеведущей Ксенией Собчак и режиссером Константином Богомоловым летают искры любви страсти, появились уже давно. Еще в январе 2019 года теперь уже экс-супруг светской львицы Максим Виторган «бросал перчатку» в лицо своему сопернику возле кафе. В начале лета Собчак похвасталась свидетельством о разводе и пустилась в самостоятельную жизнь. Все понимали, что 37-летняя звезда шоу-бизнеса влюблена, однако до сих пор она не заявляла об этом так открыто.

Явно Ксения Собчак сейчас прибывает во влюбленном и легком настроении. В своем Instagram, с виду всегда жесткая и строгая светская леди, опубликовала милое видео нежного поцелуя в щечку своего партнера. Ролик она сопроводила цитатой из песни Наташи Королевой:

xenia_sobchak Собчак поздравила Богомолова с днем рождения нежным поцелуем

«Есть за горами, за лесами маленькая страна,

Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна,

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,

Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет!»

Нежный поцелуй посвящен Богомолову, который сегодня, 23 июля, отмечает свой 44-й день рождения.

Поклонники Собчак не могли не заметить, что влюбленность не сыграть, ни скрыть. Ксении ничем не испортить настроение, даже очередными стихотворными перебранками с заклятым другом Сергеем Шнуровым, который, кстати, подшутил над ее избранником.