За неделю до празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге будет изменено движение транспорта в городе, а также график разводки мостов. Так, по данным Госавтоинспекции, уже в четверг, 25 июля 2019 года Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский переправы будут разведены с 11.00 до 12.15. А в воскресенье, 28 июля, их разведут с 10.30 до 12:15.

Также в ночь с 25 на 26 июля и с 28 на 29 июля будут разведены следующие переправы по такому графику:

Литейный мост – с 01.40 до 06.00,

Троицкий мост – с 01.20 до 06.00,

Дворцовый мост дважды - с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00,

Благовещенский мост дважды – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00

В региональном управлении ГИБДД уточняют, что в это время проезд транспорта по данным мостам будет прекращен!

- Обращаем внимание автомобилистов, что перекрытие движения по переправам прекращается за 15 минут до начала разводки мостов и начинается через 15 минут после их сведения, - добавили в УГИБДД.

Четыре моста разведут днем из-за парада в честь Дня ВМФ.

Как изменится движение транспорта в Санкт-Петербурге в связи с репетициями и парадом на День ВМФ:

- движение транспорта будет прекращено:

с 19.00 19 июля до 24.00 31 июля по Адмиралтейской наб.,

19 июля с 19.00 до 22.00 по Сенатской пл., а также по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;

21, 25 июля с 09.00 до 13.00 и 28 июля с 07.00 до 13.00 по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Университетской наб., Биржевой пл., Дворцовой наб., Сенатской пл., Адмиралтейскому проезду, Дворцовому проезду, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на Литейный мост, 1-ой и Кадетской линиям от Университетской наб. до Большого пр. В.О., Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Мраморному пер., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл.

с 23.00 22 июля до 24.00 29 июля по крайней правой полосе по Университетской наб. напротив д. 5;

с 00.00 22 июля до 05.00 30 июля по Галерному пер., крайней левой полосе движения Таможенного пер. при движении в направлении к Университетской наб.

28 июля с 07.00 до 24.00 будет запрещена остановка транспортных средств по Туристской ул. от ул. Савушкина до Школьной ул. (со стороны торгового комплекса «Меркурий»), ул. Савушкина от Беговой ул. до Туристской ул. (со стороны торгового комплекса «Меркурий»), Беговой ул. от Школьной ул. до ул. Савушкина (со стороны торгового комплекса «Меркурий»).

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