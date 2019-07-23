2019-07-23T17:24:55+03:00
Происшествия

Гендиректор петербургской фирмы ответила, почему ее «негорючие» палатки вспыхнули, как спичка, в хабаровском лагере

Бизнесвумен заявила «КП-Петербург», что «ее там не было» и «она в этом не участвовала»
Роман ЛЯЛИН
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23 июля ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю23 июля ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке произошел пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае после гибели четырех детей в детском лагере объявили траур. ЧП произошло глубокой ночью на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В палаточном городке произошел пожар, и огонь мигом охватил стоявшие рядом друг с другом 20 палаток. Они вспыхнули, как спички. Кроме четверых погибших детей, еще 12 человек пострадали. Из них семеро - дети.

Начальник лагеря уже заявил «КП», что именно палатки, а точнее, материал, из которого они были сделаны, стали причиной жутких травм у детей. Все «домики» имели официальный сертификат негорючести. Их называют МЧС-овские. Дети жили в палатках – «Памир-30», вожатые в- «Памир-10».

Страшный пожар в детском лагере

Страшный пожар в детском лагере

- Мы купили их прямо на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, причем это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС, - рассказал ранее "КП" Максим Кузнецов, начальник детского палаточного лагеря. - Эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов. Но палатка, где спал мой сын, надулась и пыхнула огнем, как гриб от ядерного взрыва. Столб огня поднялся на 15 – 20 метров. Практически все палатки таким образом сгорели. Если посмотреть сейчас пепелище, то следов от самих палаток нет – они все оплавились.

Палаточный городок в «Холдоми»

Палаточный городок в «Холдоми»

С вопросам, почему негорючие палатки вспыхнули, как спичка, "КП-Петербург" решили обратиться к изготовителю. Разрабатывает и продает эти палатки, предварительно, петербургская фирма. В приемной компании нам ответили, что директор находится в отпуске, а ее заместитель в командировке. Поэтому нас попросили направить в компанию запрос. Но гендиректор фирмы Дарья Клименкова, несмотря на свой отпуск, все же ответила на звонок по мобильному телефону.

Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЧЕВИДЦАМИ

Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются Фото: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЧЕВИДЦАМИ

- Какой именно комментарий? - удивилась Дарья Клименкова вопросу "КП-Петербург" о сгоревших палатках в хабаровском лагере. - Я не знаю, я не участвовала в этом. Меня там не было. Давайте вот так, просто без комментариев. Я не могу вам прокомментировать это.

- Почему не можете?

- В смысле, почему я не могу. Я не знаю ничего.

- Все палатки имели сертификат "негорючести", правильно?

- Вы знаете, я не могу прокомментировать, потому что я не знаю обстоятельств случившегося.

- Обстоятельства случившегося: палатки сгорели, дети погибли.

- Я не в курсе, я не была там.

После этого Дарья Клименкова бросила трубку. Сейчас в ЧП разбираются следователи.

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Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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