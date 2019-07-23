Теперь с саранчой: Ученые из Петербурга придумали, как сделать вареную колбасу полезнее

Новую пищевую добавку разрабатывают специалисты университета ИТМО. В масло, молоко и колбасы они предлагают «подмешивать» хитиновый порошок, полученный из панцирей саранчи. Ученые уверены: такой экзотический компонент позволит сделать дешевые продукты безопаснее.

ЧТО АФРИКАНЦУ ХОРОШО...

Сама по себе тема не новая – изучением хитина и его, скажем так, гастрономических преимуществ, в России занимаются уже не меньше 150 лет. А в Европе и США процесс и вовсе давно и крепко поставлен на поток: в одной только Северной Америке около 2 500 000 человек употребляют БАДы на основе панцирей насекомых и морских гадов.

- У наших ученых одно время была идея использовать саранчу в качестве источника белка, - отмечает профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии университета ИТМО Александр Ишевский. – Как это делается, например, в странах Африки, где ее просто высушивают, толкут в муку и потом добавляют в пищу.

Сейчас хитин получают в основном из панцирей креветок и крабов. Саранча меньше, но разводить ее дешевле и проще. Фото: Википедия

Но перенести на российскую почву африканский опыт не получилось: выяснилось, что наша, отечественная саранча мельче, а панцирь у нее тверже.

- С одной стороны это плохо, потому что хитин, из которого состоит панцирь, человеческим организмом просто так не усваивается, - продолжает наш собеседник. – С другой – чем он тверже и толще, тем больше в нем содержится витаминов и микроэлементов.

Сейчас предприятия переводят хитин в хитозан – это вещество усваивается без проблем, а потому активно используется и в лекарствах, и в пищевой промышленности и даже в сельском хозяйстве.

Афркианская саранча мясистее и мягче российской. Но везти ее с Черного континента оказалось слишком дорого. Фото: Википедия

- Но у этого процесса есть ряд минусов, - отмечает Ишевский. – Во-первых, во время «обработки» хитин теряет большую долю полезных веществ. Во-вторых, получают его сейчас в основном из панцирей морских ракообразных – креветок, крабов, некоторых видов раков и так далее. А это довольно затратно.

НА СТАДИИ ИСПЫТАНИЙ

Решением обеих проблем может стать новая разработка ИТМО: сейчас специалисты университета пытаются сделать так, чтобы хитин не терял полезных свойств, но при этом усваивался человеком. Как именно этого добиться, пока толком не ясно – панцири саранчи предлагается, в частности, обрабатывать сильными кислотами. Зато перспективы просматриваются вполне четко.

- Я думаю, в первую очередь такую добавку можно было бы использовать при производстве социальных продуктов, - рассказывает наш собеседник. – Как делают, например, дешевую вареную колбасу? А очень просто – пускают под пресс куриные или индюшиные жилы и кости с небольшими остатками мяса. Получается такая своего рода паста. И до 25 % этой пасты составляет костный жир, который провоцирует появление холестериновых бляшек. Хитин же костный жир связывает, а потом без проблем выводит из организма. И не только костный, кстати, но и в принципе любой жир – не зря тот же хитозан используется как средство для похудения.

По словам Александра Ишевского, проект пока находится на стадии испытаний. В массовую продажу хитиновые добавки поступят не раньше чем через пять лет. Фото: университет ИТМО

Кроме того, добавляет Ишевский, новая добавка будет способна «гасить» аллергии – и в первую очередь аллергию на лактозу. Поэтому кроме колбас ее планируется добавлять в молоко и молочные продукты.

- Пока что мы находимся на стадии испытаний, - констатирует наш собеседник. – Думаю, первую опытную партию хитинового порошка удастся получить где-то в конце сентября – середине октября. Потом его нужно будет проанализировать, провести промышленные испытания и клинические исследования, получить разрешения Минздрава и СанПина, собрать все необходимые документы. В идеальном варианте, я думаю, на это все уйдет около пяти лет.

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