Радио «Комсомольская правда» в Петербурге заработало на частоте 92,0 FM

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» – теперь радиоволна! Региональные новости, информационные и авторские программы от «Комсомолки» транслируют на частоте 92,0 FM.

К запуску собственной частоты петербургская «Комсомолка» шла больше двух лет. Первый год мы вещали как интернет-радио, послушать которое можно на сайте и фирменном мобильном приложении Радио «КП».

Певица Татьяна Буланова.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Год назад мы выиграли частоту, – рассказывает генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. – Она разыгрывалась в городе впервые за девять лет, на конкурс подали около дюжины заявок. Частоты получили только две радиостанции, в том числе и наша.

Целый год в редакции «Комсомолки» и за ее пределами кипела работа: шли многочисленные согласования с Роспотребнадзором, Роскомнадзором и госорганами. Параллельно преобразования переживала и радиорубка, которая изменилась и внутренне, и внешне.

Солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Закупали и монитровали оборудование, сделали ремонт, – вспоминает технический директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Илья Симиненко. – Теперь наша радиостудия может транслировать новости и передачи как в интернет, так и в аналоговый эфир. Мы производим подкасты, которые очень популярны. Можем транслировать видео из студии на «Ютюб» или в любые соцсети. Почти готова мобильная студия Радио «КП».

Изменился к запуску FM-радио и контент.

Писатель Захар Прилепин.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Уже есть новости каждый час, информационная программа «Картина дня» в 18:00, программа «Проверено временем» с клавишником группы «Зоопарк» Александром Донских, «Здоровый разговор» с основателем Петербургского медицинского форума Сергеем Ануфриевым, – перечисляет заместитель главного редактора «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» по радио Дмитрий Делинский.

В студию, на передачу «Культурные люди», каждый день по будням стали захаживать звезды. Постоянный гость радиорубки – депутат Госдумы Виталий Милонов, который фактически стал соведущим нашей политической передачи.

Артист Иван Краско.Фото: Олег ЗОЛОТО

– На обложке «Комсомолки» написано: «газета нашего города». Это справедливо и для радио: мы делаем городское радио, которое будет вещать об очень простых, понятных вещах, которые волнуют всех, – поясняет Иван Власов. – Что-то интересное для себя в нашем эфире найдет каждый. В Петербурге есть несколько разговорных радиостанций, но именно городской разговорной, как Радио «Комсомольская правда», не было. И мы займем эту нишу.

– Это будет радио нашего города. И не просто информационное, а в полном смысле слов разговорное – место, где каждый желающий сможет высказаться (с помощью мессенджеров и телефонов прямого эфира), – поясняет Дмитрий Делинский. – Ведь нам важно не только донести до народа, что думают и делают власти, но и донести до властей, что думает народ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов.Фото: Олег ЗОЛОТО

В планах – увеличивать в эфире количество региональных новостных выпусков и передач с петербургскими спикерами в два раза. Для этого в редакции усиливают радийный отдел, да и каждый пишущий журналист не забывает о слушателях радио.

– Ожидаем еще больше гостей и новых авторов, ведущих. Идут переговоры со специалистами в своих областях – например, в правоохранительных органах, – которые могли бы стать нашими ведущими, – приоткрывает завесу Иван. – А главное, будет много прямых линий с обычными петербуржцами.

Кинорежиссер Алексей Герман мл.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Кстати, осенью, когда все вернутся из отпусков, мы затеваем утреннее шоу, – обещает Дмитрий. – Будет весело и интересно.

Пока радио стартовало на небольшой мощности. Поэтому обращаемся к вам, наши читатели и слушатели: когда настраиваетесь на частоту 92,0 FM, поделиться с нами впечатлениями о качестве звука. Сделать это можно по электронной почте spb-red@phkp.ru и по телефону (812) 458-90-79. Не забудьте указать, в каком районе и в какое время сигнал оказался неидеальным, – и мы все исправим.

Певица Женя Любич.Фото: Артем КИЛЬКИН

А еще ждем ваших предложений, что бы вы хотели услышать в эфире: издание мы уважаемое, а вот радиостанция молодая. Давайте делать Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вместе!

СПРАВКА «КП»

Радио «Комсомольская правда» – одна из крупнейших радиосетей с федеральным охватом и лидерскими позициями по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Запущено 10 лет назад. По данным исследовательской компании Mediascope за 2018 год, среднемесячная аудитория радиостанции по всей стране выросла на 2,1 процента. Ежедневно Радио «КП» слушает почти 1,4 миллиона россиян.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM. В режиме online «Комсомольскую правду» можно услышать на сайте fm.kp.ru, а также в соцсетях Радио «КП».