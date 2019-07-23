2019-07-23T17:46:40+03:00
Звезды

Елизавета Боярская рассказала, какие сказки читает сыну

Актриса отправилась в отпуск с детьми. Но не на море, а на фамильную дачу в Ленобласти
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Лиза Боярская уехала за город с детьми.Лиза Боярская уехала за город с детьми.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В своем вчерашнем Instagram-посте актриса театра и кино Елизавета Боярская мечтала об отдыхе, мол, ничего, ничего, еще немного и отпуск у нас в кармане. И вот сегодня, судя по всему, свершилось. Елизавета поделилась с поклонниками фотографией уютного дачного уголка, где она проводит время со своими сыновьями Андреем и Григорием.

- Место - дзень. Дача. Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм, мама дорогая, я думала наши сказки самые жёсткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно еще поспорить у кого страшнее, - написала актриса.

lizavetabolizavetabo
Место - дзень. Дача. Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм, мама дорогая, я думала наши сказки самые жёсткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно ещё поспорить у кого страшнее)) #дача #дети #лето
7888 отметок «Нравится»138 комментариевInstagram

Участком в поселке Грузино под Петербургом родители Елизаветы Михаил Боярский и Лариса Луппиан обзавелись еще в 70-х годах. Союз театральных деятелей заботился в ту пору о своих артистах. На территории этого садоводства для творческих работников, также располагаются дачи Нины Ургант, Людмилы Сенчиной и других известных личностей. В интервью Михаил Сергеевич рассказывал, что загородный дом стоил более шести лет. При этом несколько раз менял нерадивых архитекторов. Сейчас в доме есть все для полноценного отдыха большой семьи. Продуманы просторные детские комнаты. Баня и бассейн прилагаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пропавшую без вести в лесу петербурженку полиция считает убитой
В Петербурге экс-чиновник брал взятки яйцами и медом
ЖК «Граф Орлов» и ЖК «Классика. Дом для души» аккредитовали в банках
За жарой в Ленобласть пришла опасность возникновения пожаров
Проспект Энергетиков расширят к октябрю 2020 года, но виадук строить не будут
Ливень внезапно обрушился на Петербург в разгар жаркого вторника
Дизайнерская карта метро Петербурга появилась в сети
В День ВМФ 28 июля до Кронштадта пустят бесплатные автобусы-шаттлы
21 тысяче жителей Петербурга и Ленобласти отключили электричество за долги
Капитана полиции, который продавал шарики с веселящим газом, уволят из органов
На проспекте Стачек полыхала пятикомнатная квартира
Из-за прорыва трубы на 6-й линии Васильевского острова можно принимать грязевые ванны
Один из двух «погибших» в ДТП на Обводном канале оказался в коме, по факту смертельной аварии заведено уголовное дело
У петербуржца в такси украли 45 тысяч рублей и «Айфон»
Карма настигла: На Фонтанке гидроцикл врезался в прогулочный катер и перевернулся
Житель Ленобласти продал мопед за «билеты банка приколов»
В Ленобласти 58-летняя женщина избила 3-летнюю девочку
Два пассажира такси погибли при столкновении с грузовиком на Обводном канале
Прогноз погоды на вторник, 23 июля, в Санкт-Петербурге: Очень тепло и солнечно
Фаната ФК «Зенит» оштрафовали за пьяное появление на стадионе
В Кудрово устроили «пенную вечеринку» в фонтане