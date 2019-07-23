Елизавета Боярская рассказала, какие сказки читает сыну

В своем вчерашнем Instagram-посте актриса театра и кино Елизавета Боярская мечтала об отдыхе, мол, ничего, ничего, еще немного и отпуск у нас в кармане. И вот сегодня, судя по всему, свершилось. Елизавета поделилась с поклонниками фотографией уютного дачного уголка, где она проводит время со своими сыновьями Андреем и Григорием.

- Место - дзень. Дача. Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм, мама дорогая, я думала наши сказки самые жёсткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно еще поспорить у кого страшнее, - написала актриса.

lizavetabo Место - дзень. Дача. Вчера читала сыну на ночь сказки Братьев Гримм, мама дорогая, я думала наши сказки самые жёсткие, типа Крошечки-Хаврошечки, ан нет, можно ещё поспорить у кого страшнее)) #дача #дети #лето

Участком в поселке Грузино под Петербургом родители Елизаветы Михаил Боярский и Лариса Луппиан обзавелись еще в 70-х годах. Союз театральных деятелей заботился в ту пору о своих артистах. На территории этого садоводства для творческих работников, также располагаются дачи Нины Ургант, Людмилы Сенчиной и других известных личностей. В интервью Михаил Сергеевич рассказывал, что загородный дом стоил более шести лет. При этом несколько раз менял нерадивых архитекторов. Сейчас в доме есть все для полноценного отдыха большой семьи. Продуманы просторные детские комнаты. Баня и бассейн прилагаются.