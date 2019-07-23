Причины смерти боксера Максима Дадашева: спортсмен мог умереть из-за врачебной ошибки

На бой с мексиканцем Субриэлем Матиасом 28-летний боксер Максим Дадашев вышел с одной целью - победить. До этого у него уже было выиграно 13 поединков и, к сожалению, больше Дадашев на ринг не выйдет. Сегодня, 23 июля 2019 года, стало известно, что боксер умер в клинике в Америке, куда его увезли после 11-го раунда с Матиасом. Тяжелейший бой, тяжелейшие травмы... Причиной смерти Максима Дадашева официально называют осложнения после отека мозга. Но в федерации бокса России эту версию не рассматривают как основную.

- Мы проведем собственное расследование, - заявил "КП-Петербург" генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Будем узнавать, как были проведены допуски Максима к бою, было ли ему до этого сделано МРТ. Вряд ли все произошло из-за бокса. Мы хотим узнать, из-за чего все-таки умер Максим. Считаю, что все должны знать, что на самом деле произошло с Дадашевым.

Пока же картина вырисовывается такая. Максим Дадашев провел 11 раундов с Матиасом. После чего бой остановил секундант спортсмена, который заметил, что Дадашев стал пропускать достаточно простые удары... Дадашев уступал Матиасу по очкам, и до последнего не сдавался. Но было уже слишком поздно.

У Максима Дадашева осталась жена Елизавета и ребенок. В сентябре спортсмену исполнилось бы 29 лет...

Дадашев тренировался в Петербурге

СПРАВКА КП

Достижения Максима Дадашева

Профессиональную карьеру Дадашев начал в 2016 году. Провел 14 боев, 10 из которых выиграл нокаутом. Имел звание мастера спорта международного класса. Призер чемпионатов России и серебряный призер чемпионата мира по боксу среди юношей (2016 год).

Дадашев скончался в США во вторник. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.