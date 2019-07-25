Покупаем новую квартиру: какие расходы вас ждут и как их снизить

Когда мы покупаем новое жилье, то ориентируемся на цену квадратного метра, помноженную на площадь помещения. Практика показывает, что к этой сумме стоит добавить еще несколько тысяч рублей на сопутствующие затраты. Конечно, в сравнении с миллионами, которые надо заплатить за квартиру, эти расходы могут показаться не столь значительными, а ведь эти деньги можно сэкономить и потратить на что-нибудь полезное. Например, на переезд! Главное - экономить грамотно.

Попутные траты

Для начала надо понять, что же такое дополнительные расходы и насколько они обязательны.

- Дополнительные платежи - это, во-первых, расходы, связанные с регистрационными действиями: после заключения договора долевого участия его нужно зарегистрировать в Росреестре, уплатив пошлину. Во-вторых, это оплата банковской услуги по открытию аккредитива для расчетов по сделке, - поясняет директор по маркетингу Группы RBI (входят RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - В-третьих, в случае ипотеки необходимо будет оплатить страховку. Обычно страхуется жизнь заемщика и сам залоговый объект - квартира. Если вы пользуетесь услугами ипотечного брокера, возможно, придется платить комиссию. Хотя мы в RBI и «Северном городе», например, предоставляем клиентам услуги ипотечного брокера бесплатно, и 97 процентов поданных нами заявок одобряется банками.

Количество и стоимость допуслуг зависят от условий покупки квартиры и способа оплаты. Как уже было сказано, ипотека предполагает расходы на оформление кредита и страховки. Другое дело, если вы счастливый обладатель полной суммы стоимости квартиры.

- Если жилье покупают по стопроцентной оплате или в рассрочку, то здесь дополнительных затрат у надежного застройщика нет. Расходы могут быть связаны, например, с нотариусом или уплатой госпошлины, - говорит генеральный директор «КВС.Агентство недвижимости» Анжелика Альшаева. - Для клиентов группы компаний «КВС» нет никаких дополнительных затрат: мы не берем денег за сопровождение регистрации договора, за подачу документов, за бронирование квартир, как делают некоторые застройщики. ГК «КВС» работает через аккредитивную форму оплаты договора, которая подразумевает открытие счета в банке. Мы сотрудничаем с теми банками, которые не берут комиссию за такую услугу. Безусловно, предлагаем весь список банков, и клиент сам выбирает, что и как ему удобнее.

Как снизить расходы…

Директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая перечисляет документы, которые чаще всего требуются для покупки квартиры от застройщика: доверенность на представителя компании для регистрации договора в Росреестре, согласие супруга на покупку или заявление о том, что покупатель не состоит в браке. Эти документы оформляются у нотариуса по установленным единым тарифам. Также нужно оплатить госпошлину за регистрацию договора участия в долевом строительстве в размере 350 рублей.

- В нашей компании выбрать квартиру, заключить договор, оплатить пошлину и заверить документы можно в пределах одного офиса продаж, что экономит деньги и время, - добавляет эксперт.

А в компании «Ленстройтрест» действует акция: застройщик компенсирует затраты на оформление документов клиентам, посетившим офис продаж в жилом комплексе «Янила».

- Чтобы снизить расходы, клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией. В этом случае им не придется оформлять доверенность на сотрудника и оплачивать пошлину. Это позволит сократить расходы примерно вдвое, - напоминает директор по продажам ГК «Ленстройтрест» Татьяна Алексеева.

Ну а после сдачи дома покупателя могут ждать расходы, связанные с приемкой квартиры.

- Если вы опасаетесь, что не сможете компетентно оценить качество квартиры, вы можете воспользоваться услугами приглашенного специалиста. Хотя не факт, что эти затраты оправдают себя. У RBI и «Северного города» клиенты принимают 95 процентов квартир с первого раза без замечаний, - говорит Михаил Гущин. - После того как квартира принята, вас ожидают расходы, связанные с регистрацией собственности. Это опять госпошлина. Если хотите сэкономить время и избавить себя от необходимости возиться с пакетом документов, можете перепоручить регистрацию собственности застройщику. Но это платная услуга. Хотя можно, конечно, взять регистрацию на себя и сэкономить на этом.

…и когда не стоит мелочиться

Эксперты не советуют отказываться от страхования жизни. Случиться может всякое, и вполне возможно, что страховка окажется как нельзя кстати. Вместо этого лучше воспользоваться электронной регистрацией и сэкономить на регистрации договора долевого участия. Впрочем, для городских жителей личное время - сам по себе ценный ресурс.

- Дополнительные платежи клиента невелики, поэтому экономить на них не всегда целесообразно, - считает Татьяна Алексеева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новостройка выгоднее

Как правило, на первичном рынке клиент не платит агентству недвижимости при выборе и покупке квартиры - эти расходы берет на себя застройщик. Иногда покупателям вообще не нужна помощь посредника.

- Сейчас уровень грамотности покупателей высок, и все больше клиентов в состоянии самостоятельно сориентироваться в выборе локации и застройщика. Менеджеры строительной компании всегда смогут проконсультировать по цене и наличию квартир, по дополнительным преимуществам жилого комплекса, о которых риелторы могут и не помнить, - говорит Татьяна Алексеева. - Помощь риелтора, как правило, необходима при сложных цепочках купли-продажи на вторичном рынке.

Действительно, если речь идет о вторичном рынке жилья, то дополнительные расходы там могут возникнуть. И немаленькие.

- Денежное вознаграждение за услуги риелтора на вторичном рынке действительно распространено, - подтверждает Анжелика Альшаева. - В некоторых агентствах недвижимости клиент платит фиксированную сумму, где-то это может быть процент от стоимости квартиры. В среднем сумма варьируется от 100 до 150 тысяч рублей. Клиенты, которые обратились в ГК «КВС», могут воспользоваться такой услугой на вторичном рынке бесплатно.

ВАЖНО

Мыслить надо шире

Сэкономить не только деньги, но и личное время, нервы поможет грамотный подход к выбору нового жилья.

- Покупать квартиру предпочтительнее всего на первичном рынке недвижимости. Квартира от надежного девелопера, который работает по 214-ФЗ и входит в число лидеров отрасли, имеет прозрачную юридическую историю. А это снижает риски, особенно если продажа совершается по новым правилам через счет эскроу, а также затраты на проверку жилья и заключение сделки, - считает Юлия Ружицкая. - Набирает популярность программа «Семейная ипотека» со сниженной процентной ставкой. С апреля право на получение льготной ставки 6 процентов для семей, в которых второй или последующий ребенок родился в 2018-2022 годах, сохраняется на весь период выплаты ипотеки, но только в случае покупки квартиры на первичном рынке.

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