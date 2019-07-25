«Дарил им одинаковые букеты»: Жену, жестоко убившую любовницу мужа после 5 лет измен, приговорили к 12 годам колонии

Пять лет измен. Пять лет попыток отвоевать супруга у любовницы, которая как две капли воды была похожа на нее. Все эти годы 32-летняя красавица Ирина Семенова (имена героев изменены. - Прим. ред.) пыталась вновь привлечь своего мужа. Но борьба за статного брюнета закончилась далеко не хэппи-эндом.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА ДЛЯ ТЕЩИ

- Я хотела просто с ней поговорить, чтобы знать, с кем мой муж. А потом она сказала, что разрушит мою семью, - говорила на допросе у следователей Ирина после первого задержания.

Ей завидовали все подруги и коллеги. У Ирины была довольно успешная жизнь. Выпускница института МВД, стройная блондинка, директор по рекламе в одном из петербургских рекламных агентств. Казалось, Ирина преуспевала везде - и на работе, и в личной жизни. Своим коллегам деловая леди хвасталась фотографиями с семейных праздников и гордилась сынишкой. Но на самом деле все это время у Семеновой буквально горела земля под ногами.

Игорь баловал обеих женщин. Супруга Ирина также, как и его любовница, отпуска проводила за границей.

Со своим супругом Ирина познакомилась в кафе. Их пара и вправду с виду казалась счастливой. Игорь работал начальником службы безопасности в таможенном управлении. Спортивный, высокий, мускулистый брюнет нравился всем подругам. Но обратил внимание только на Ирину.

- Они прожили вместе десять лет, - рассказывала "КП-Петербург" мама Ирины Валентина. - Игорь очень красиво ухаживал: дарил подарки, водил в кино. Наверное, она его любила. Но я была против этого брака. Чувствовала, что он все время что-то недоговаривает, врет. Он был "темной лошадкой", но прикидывался идеальным мужем.

После свадьбы у пары родился сын. Оба родителя души не чаяли в ребенке. После пополнения в семье их пара только окрепла. Как в романтичных фильмах, Игорь не переставал ухаживать за женой ни через год, ни через три. Свидание, подарки и цветы - Ирина была счастлива.

Ирину отправили в колонию

ДВА ГОДА СКРЫВАЛ СВОЮ ЖЕНУ

Но через семь лет Семенова стала замечать, что муж все чаще задерживается на работе, стал разъезжать по командировкам, иногда оставаться ночевать у друзей. Поначалу Ирина не заостряла на этом внимания, но тут сомнения развеяла сестра Игоря, которая прислала Ире фотографию мужа в обнимку с любовницей.

Девушку с фото звали Катей. Молодая стройная блондинка была коллегой Игоря в таможне. Поначалу они встречались лишь на корпоративах и на общих вечеринках. Но вскоре между коллегами завязался роман, который очень бурно развивался. Правда, было в этом романе одно "но". Ни Ирина, ни Катя не знали о существовании друг друга. Своей любовнице жигало никак не решался признаться, что дома его ждут жена и сынишка.

В какой-то момент Екатерина начала выкладывать в соцсети совместные с Игорем фото. Это стало последней каплей для Ирины.

Играть сразу на два фронта у Игоря получалось несколько лет. Вот он утром целует жену, а вечером, сняв обручальное кольцо, нежится в объятиях молодой любовницы. Но правда все равно всплыла. Коллеги, узнав о служебном романе, открыли Кате глаза на Игоря, и та решила с ним порвать.

- Катя пыталась уйти от него, но он все время ее возвращал. Клялся, что любит только ее, уйдет от жены. Говорил, что его держит только ребенок, - делятся подруги Кати.

ДАРИЛ ОДИНАКОВЫЕ БУКЕТЫ

Катя поверила, что ради нее коллега бросит семью. Девушка строила планы на будущее и мечтала о детях. Вскоре она перестала скрывать свои отношения и начала выкладывать снимки со своих поездок с Игорем за границу и фото его подарков в соцсети. Сама же Ирина за всем этим молча наблюдала, листая снимки в Инстаграм. Семенова всеми силами пыталась вернуть мужа в семью.

- Когда Ирина закатила мужу скандал, он начал отнекиваться. Говорил, что это его сотрудница, что они ездили по работе и между ними ничего нет. Дочка хотела сохранить брак ради ребенка, - вспоминает мать Ирины.

Игорь времени даром не теряет, и уже нашел себе новую спутницу жизни

Любовный треугольник стал доходить до смешного. Иногда Игорь дарил жене и любовницы одинаковые букеты. Например, на День святого Валентина. Обе выкладывали снимки в Сеть. Но последней каплей стало то, что глава семейства перестал стесняться и стал брать своего сына на свидания с любовницей. Об этих похождениях ребенок потом рассказывал маме. Говорил, как папа целовался с другой.

- Ирина сказала мужу, что его любовнице конец, - вспоминают подруги Кати. - Игорь рассказал об этом Кате, и она от него ушла. Но он снова ее вернул, опять обещал развестись.

ИЗРЕЗАЛА ЛЮБОВНИЦЕ ВСЕ ЛИЦО

Вернуться к Игорю для Кати стало роковым решением. Одним из вечеров Катя не дошла до дома. Красавица бесследно пропала. А потом ее изуродованное тело нашли в Ленинградской области. Она была изрезана ножом и задушена. Глаза были выколоты. Тело сожжено.

- Для разборок с соперницей Семенова наняла мигранта с Украины, - рассказывают силовики. - Он должен был вместе с Ириной подкараулить любовницу возле дома и помочь затащить ее в машину. План удался. Потом уязвленная супруга вывезла соперницу за город и жестоко с ней расправилась. Силовики насчитали на теле 24 ножевых ранения. Девушку душили шарфом.

Ирину сразу же взяли под арест и возбудили против нее уголовное дело по статье "Убийство".

Игорь 5 лет жил на две семьи

- Суд признал Семенову виновной и приговорил к 12 годам колонии общего режима с применением принудительной меры медицинского характера, соединенной с исполнением наказания, в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Ее сообщник приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима.

Также Семенова должна будет выплатить компенсацию - 2,5 миллиона рублей. Сама же мать Ирины не верит, что в кровавой расправе виновата ее дочь. Она намекает, что все это подстроил сам Игорь, чтобы избавиться разом от обеих. Как бы там ни было, сейчас жиголо, по ее словам, уже нашел новую пассию, которую увел от мужа.