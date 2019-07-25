«Был ее другом»: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Григорьевой

Петербургская активистка демократического и антивоенного движения Елена Григорьева выступала в поддержку ЛГБТ, феменисток и сестер Хачатурян. Поэтому ее убийство вызвало большой резонанс в городе. Многие сразу же предположили, что кровавая расправа связана с общественной деятельностью Лены. Говорили даже, что смерть показательна - ведь ее тело было изуродовано. Множественные удары ножом убийца наносил активистке по лицу и в спину. "Прозрачное" расследование убийства попросили провести даже представители Германии. Поэтому следователи проверяли сразу же несколько версий убийства.

Конспирологии убийству 41-летней Григорьевой добавляла и необычная просьба погибшей незадолго до трагедии. За несколько дней Елена якобы сказала своей подруге: "Пообещай, если меня убьют, ты присмотришь за моим котом". Об этом сразу же стали открыто рассказывать друзья Лены и другие общественные активисты.

Ирина была гражданской активисткойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством, - делился знакомый Елены Григорьевой. Он заявлял, что та якобы даже обращалась в полицию с тем, что ей поступают угрозы. Но в МВД его слова опровергли.

И сейчас предполагаемого убийцу уже задержали. Им оказался 38-летний приятель Лены.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина, уроженец Киргизской Республики, - рассказывают в СКР. - В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Лена вела асоциальный образ жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Киргиз был приятелем Лены. В тот вечер они выпивали вместе на скамейке у дома № 11 на Пулковской улице.

- Убийство совершено на бытовой почве, во время вспыхнувшей ссоры, - поясняют следователи. - Во время конфликта подозреваемый нанес своей подруге не менее 8 ударов ножом в спину и лицо. От травм она скончалась на месте происшествия.

Следователи побывали в квартире активистки Фото: СКР

К слову, по словам следователей, сама активистка прилежностью не отличалась. Силовики утверждают, что она вела асоциальный образ жизни и часто выпивала, в том числе с предполагаемым убийцей.

Также силовики узнали, что Лена не единственная жертва киргиза. Незадолго до этого он напал на прохожего и похитил у него вещи.