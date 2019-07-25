«Рыхлая, широкая, но плоская»: Шнуров высмеял «пятую точку» Собчак

Если кто-то подумал, что словесная схватка между телеведущей Ксенией Собчак и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым закончилась, то зря. Сегодня, 25 июля, звезды шоу-бизнеса продолжили свою стихотворную перепалку в Инстаграме. Бывшие друзья неустанно обмениваются оскорблениями, стараясь очернить и не без того скандальную репутацию друг другу. В этот раз обзывательства вышли на новый уровень.

Накануне вечером Собчак опубликовала видео, на котором в замедленной съемке выпрыгивает из воды, повернувшись к камере спиной. Свою спину, а точнее то, что ниже поясницы, она адресовала заклятому другу, сопроводив очередным стихотворением о том, кто прав, кто круче, а также, по привычке, позвала Шнурова на батл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/722129" frameborder="0"></iframe> Собчак впервые за долгое время показала фигуру в купальнике.

Ответа от Сергея Шнурова не было почти сутки. Поклонники уж было подумали, что он сдался и решил не связываться больше с колкой телеведущей. Однако не смог пройти мимо форм Собак и не высказать свою язвительность по поводу ее фигуры. Видео стихотворного ответа он опубликовал в соцсети.

«Вы мне предлагаете сойтись

В честном риторическом бою

Задницу не первой свежести

В Инстаграмме разместив свою.

Рыхлую, широкую, но плоскую.

Дряблая, чудовищная прыть.

И купальника цветной полоскою

Неказистость эту не прикрыть.

Раньше был, когда я помоложе,

А сейчас года уже не те.

Я б сошелся. Да и то быть, может,

В стельку пьяным в полной темноте.

Опытный и от того веселый.

Раз отрежь, а семь потом отмерь.

Как-то взгляд потух у режиссера

Почему? Понятно всем теперь.

Смотрит и как будто бы не верит:

Кожа крокодила или гуся

Насладиться сможет в полной мере

Но, а я, пожалуй, воздержуся.»

На замечание относительно своей «пятой точки» Собчак еще не ответила. Однако вряд ли светская львица заставит себя долго ждать, ведь ей, как говорится, палец в рот не клади.