«Рыхлая, широкая, но плоская»: Шнуров высмеял «пятую точку» Собчак
Если кто-то подумал, что словесная схватка между телеведущей Ксенией Собчак и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым закончилась, то зря. Сегодня, 25 июля, звезды шоу-бизнеса продолжили свою стихотворную перепалку в Инстаграме. Бывшие друзья неустанно обмениваются оскорблениями, стараясь очернить и не без того скандальную репутацию друг другу. В этот раз обзывательства вышли на новый уровень.
Накануне вечером Собчак опубликовала видео, на котором в замедленной съемке выпрыгивает из воды, повернувшись к камере спиной. Свою спину, а точнее то, что ниже поясницы, она адресовала заклятому другу, сопроводив очередным стихотворением о том, кто прав, кто круче, а также, по привычке, позвала Шнурова на батл.
Собчак впервые за долгое время показала фигуру в купальнике.
Ответа от Сергея Шнурова не было почти сутки. Поклонники уж было подумали, что он сдался и решил не связываться больше с колкой телеведущей. Однако не смог пройти мимо форм Собак и не высказать свою язвительность по поводу ее фигуры. Видео стихотворного ответа он опубликовал в соцсети.
«Вы мне предлагаете сойтись
В честном риторическом бою
Задницу не первой свежести
В Инстаграмме разместив свою.
Рыхлую, широкую, но плоскую.
Дряблая, чудовищная прыть.
И купальника цветной полоскою
Неказистость эту не прикрыть.
Раньше был, когда я помоложе,
А сейчас года уже не те.
Я б сошелся. Да и то быть, может,
В стельку пьяным в полной темноте.
Опытный и от того веселый.
Раз отрежь, а семь потом отмерь.
Как-то взгляд потух у режиссера
Почему? Понятно всем теперь.
Смотрит и как будто бы не верит:
Кожа крокодила или гуся
Насладиться сможет в полной мере
Но, а я, пожалуй, воздержуся.»
На замечание относительно своей «пятой точки» Собчак еще не ответила. Однако вряд ли светская львица заставит себя долго ждать, ведь ей, как говорится, палец в рот не клади.
ИСТОЧНИК KP.RU
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