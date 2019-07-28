2019-07-28T10:56:51+03:00
Общество

День ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция праздника

Сегодня, 28 июля, в Санкт-Петербурге отмечают День ВМФ 2019, журналисты "Комсомолки" ведут прямую трансляцию с Главного военно-морского парада
Роман ЛЯЛИНАртем КИЛЬКИНОлег ЗОЛОТОИрина БЫСТРОВА
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Прямая онлайн-трансляция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля 2019 года.Прямая онлайн-трансляция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Парад ВМФ 2019 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

В последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота, в Санкт-Петербурге и Кронштадте в 2019 году День ВМФ празднуют с особым размахом. Главный военно-морской парад начнется в 11.00 в акватории Невы, затем, около 12.00 боевые корабли, катера и подводные лодки появятся на Кронштадтском рейде.

Главный парад военных кораблей в Санкт-Петербурге .В честь Дня ВМФ по Неве пройдут морские суда четырех военно-морских флотов России - Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского, Каспийской дивизии, а также морская авиация

Впервые Главный военно-морской парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге возглавит легендарная «Полтава», - 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга, получивший свое название в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве.

Парадным строем в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге по Неве от Благовещенского до Троицкого моста пройдут более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Впервые в параде примет участие фрегат «Таркаш» ВМС Индии.

Также в динамическом показе в парадном строю пройдут новейшие корабли ВМФ: фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», морской тральщик «Иван Антонов».

Десять парадных расчетов, более 40 кораблей и 41 воздушное судно принимают участие в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Десять парадных расчетов, более 40 кораблей и 41 воздушное судно принимают участие в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!

Что касается авиации, то ее будет видно зрителям и в Петербурге, и в Кронштадте. В 2019 году в параде на День ВМФ участвуют: современные самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения и другие. Всего 41 воздушное судно.

Наблюдать за красивым зрелищем в акватории Невы будут не только тысячи зрителей, но и президент России Владимир Путин, который будет лично принимать парад Дня ВМФ 2019.

Журналисты «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» с 10.00 будут вести прямую трансляцию Дня ВМФ 2019 на сайте kp.ru. Следите за обновлениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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