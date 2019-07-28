Фото и видео с парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля 2019 года
В Санкт-Петербурге завершился парад ко Дню ВМФ 2019. В акваторию Невы зашли десятки современных боевых кораблей, подводные лодки. Впервые в главном военно-морском параде в Северной столице принимали участие ВМС Индии - фрегат «Таркаш» завершал торжества в Кронштадте. Парад в Санкт-Петербурге лично принимал президент России Владимир Путин. Самые яркие фотографии и видео со Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте мы собрали в одну подборку - смотрите, как это было.
Видео парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля 2019 года.Олег ЗОЛОТО
По традиции в этот день зажигают огонь на Ростральных колоннах, а о начале парада зрителей оповещают залпы из пушек в Петропавловской крепости.Фото: Олег ЗОЛОТО
Чтобы корабли могли пройти по акватории, с самого утра в Петербурге были разведены четыре моста.Фото: Олег ЗОЛОТО
Участниками парада в этом году стали более 40 кораблей и катеров.Фото: Олег ЗОЛОТО
Пройти по акватории Невы парадным строем - это сложнейший процесс, который военные отрабатывали на репетициях по секундам.Фото: Олег ЗОЛОТО
Сразу после парада в Петербурге корабли направились в Кронштадт.Фото: Артем КИЛЬКИН
В парадной линии в акватории Кронштадтского рейда будут выстроены ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и судно тылового обеспечения «Эльбрус».Фото: Артем КИЛЬКИН
Зрители приветствовали экипаж: кричали "Ура!" и махали руками.Фото: Артем КИЛЬКИН
Всего на Кронштадтском рейде парадом прошли 12 боевых кораблей океанской зоны и одна подводная лодка.Фото: Артем КИЛЬКИН
Эффектное завершение праздника - триколор в исполнении истребителей СУ.Фото: Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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