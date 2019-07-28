2019-07-28T15:56:52+03:00
Общество

Фото и видео с парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля 2019 года

Новейшие боевые корабли, тысячи зрителей и триколор в небе над Северной столицей
Степан СТЕПАНОВ
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Фотография парада в честь Дня ВМФ 28 июля 2019 года, сделанная с колоннады Исаакиевского собора.Фотография парада в честь Дня ВМФ 28 июля 2019 года, сделанная с колоннады Исаакиевского собора.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершился парад ко Дню ВМФ 2019. В акваторию Невы зашли десятки современных боевых кораблей, подводные лодки. Впервые в главном военно-морском параде в Северной столице принимали участие ВМС Индии - фрегат «Таркаш» завершал торжества в Кронштадте. Парад в Санкт-Петербурге лично принимал президент России Владимир Путин. Самые яркие фотографии и видео со Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте мы собрали в одну подборку - смотрите, как это было.

Видео парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля 2019 года.Олег ЗОЛОТО

По традиции в этот день зажигают огонь на Ростральных колоннах, а о начале парада зрителей оповещают залпы из пушек в Петропавловской крепости. Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции в этот день зажигают огонь на Ростральных колоннах, а о начале парада зрителей оповещают залпы из пушек в Петропавловской крепости.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы корабли могли пройти по акватории, с самого утра в Петербурге были разведены четыре моста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы корабли могли пройти по акватории, с самого утра в Петербурге были разведены четыре моста.Фото: Олег ЗОЛОТО

Участниками парада в этом году стали более 40 кораблей и катеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Участниками парада в этом году стали более 40 кораблей и катеров.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пройти по акватории Невы парадным строем - это сложнейший процесс, который военные отрабатывали на репетициях по секундам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пройти по акватории Невы парадным строем - это сложнейший процесс, который военные отрабатывали на репетициях по секундам.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу после парада в Петербурге корабли направились в Кронштадт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу после парада в Петербурге корабли направились в Кронштадт.Фото: Артем КИЛЬКИН

В парадной линии в акватории Кронштадтского рейда будут выстроены ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и судно тылового обеспечения «Эльбрус». Фото: Артем КИЛЬКИН

В парадной линии в акватории Кронштадтского рейда будут выстроены ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и судно тылового обеспечения «Эльбрус».Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители приветствовали экипаж: кричали "Ура!" и махали руками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители приветствовали экипаж: кричали "Ура!" и махали руками.Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего на Кронштадтском рейде парадом прошли 12 боевых кораблей океанской зоны и одна подводная лодка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего на Кронштадтском рейде парадом прошли 12 боевых кораблей океанской зоны и одна подводная лодка.Фото: Артем КИЛЬКИН

Эффектное завершение праздника - триколор в исполнении истребителей СУ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эффектное завершение праздника - триколор в исполнении истребителей СУ.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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