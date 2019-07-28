В Санкт-Петербурге найден убитым бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко

Бывший чемпион России и СНГ, мастер спорта по кикбоксингу, финалист Чемпионата Европы 1993 года Сергей Карпенко найден убитым в Санкт-Петербурге. О случившемся сообщил его сын, спортивный блогер Юрий Карпенко на своей странице «ВКонтакте».

- Папа! – написал Юрий. – Я не верю…

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Однако, как рассказал «Комсомолке» один из друзей Сергея Борисовича, 51-летний спортсмен был убит выстрелом в голову.

На странице Сергея - сплошь позитивные фото. Таким - жизнерадостным и стойким - он и запомнился всем, кто его знал. Фото: личная страница Сергея Карпенко "ВКонтакте"

Известно также, что 23 июля Сергей Карпенко пропал. Как сообщает его сын, в 11:36 он вышел из Манежа кадетского корпуса на Университетской набережной и отправился вниз по Неве. В последний раз камеры зафиксировали его идущим по набережной Ново-Адмиралтейского канала. В поисках отца Юрий Карпенко обратился в полицию и к волонтерам «Лизы Алерт».

На личной странице погибшего «ВКонтакте» последняя запись датирована 18 июля. На ней Сергей Карпенко – улыбающийся и жизнерадостный – позирует вместе с друзьями на берегу реки или озера.

По факту случившегося ведется проверка. Известно, что у Сергея Карпенко осталось пятеро детей: четыре сына и дочь.