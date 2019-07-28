Салют на День ВМФ 29 июля 2019 года: Прямая онлайн-трансляция
Кульминацией празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля станет грандиозный салют, который начнется в 22.30. Залпы дадут с пляжа Петропавловской крепости, звуковое сопровождение фейерверка обеспечат расчеты 85-мм дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - подарок не только морякам, но и жителям Петербурга, и гостям города на Неве. Также салют будет в Кронштадте.
Помните, что места на набережных и мостах занимают заранее, поэтому, чтобы не пропустить зрелище, приходить лучше за полтора-два часа до начала.
Посмотреть салют в честь Дна ВМФ можно на сайте kp.ru - корреспонденты "Комсомолки" будут вести прямую онлайн-трансляцию шоу.
Артиллерийский салют в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге .За 10 минут в Северной столице запустят 30 залпов артиллерийских орудий и более 2 тысяч фейерверков
Салют на День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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