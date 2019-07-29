2019-07-29T19:55:45+03:00
Общество

Главный синоптик Санкт-Петербурга дал прогноз погоды на август 2019 года

Спойлер: жары не ждите
Александра СУРИС
Поделиться:
Какой будет погода в августе 2019 в Санкт-Петербурге - рассказали синоптики.Какой будет погода в августе 2019 в Санкт-Петербурге - рассказали синоптики.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

После изнуряющей жары - ветер и прохлада. Вместо шорт и маек - легкие куртки и зонты. В конце июля в город на Неве, кажется, пришла осень. Но более точно охарактеризовать погоду и дать прогноз на август 2019 года взялся главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Похолодало в городе ненадолго, - успокоил читателей «Комсомолки» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Уже 1 и 2 августа снова потеплеет и осадков не будет.

Аномальной жары, конечно, в последний месяц лета уже не ждем. Но, по прогнозам, до +20 градусов воздух прогреется. А потом снова столбик термометра поползет вниз.

- С севера пойдет холодный воздух, мы рассчитываем, что будет +11, максимум до +16, - уточнил Колесов.

Но и такая погода задержится всего лишь дня на три. Вот такие «качели» этим летом – об устойчивости говорить не приходится.

- После 5 августа в Санкт-Петербурге снова потеплеет, будет даже немного больше +20, - говорит синоптик.

А вот дожди от нас никуда не денутся. Причем они будут самого разного характера: от кратковременных до весьма основательных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Проводник Елизавета Костюкович: "Я счастлива, что связала свою жизнь с поездами"
В преддверии Дня железнодорожника проводники поездов Санкт-Петербург - Москва рассказали, за что любят китайских туристов, как выдерживают целую неделю в пути и какие качества отличают хозяина вагона
Новости 24
В Пулково задержали курившего в самолете из Варны пассажира
В центре Петербурга появился стрит-арт с обложкой журнала «Мурзилка»
Больше двух десятков снарядов времен войны нашли на стройплощадке в Петербурге
В модернизацию Лесного порта в Петербурге вложат 4 млрд рублей
Трансфер года: «Зенит» готов купить нападающего «Барселоны» за которого просят 40 миллионов евро
Под «братом» Моста глупости в Зеленогорске застряла фура
В Приморском районе поставят автобусную остановку почти за 6 млн рублей
«Эту страну не победить»: Под Мостом глупости застряла 169-я «газель»
За падение со стула петербурженка отсудила у банка 15 тысяч рублей
Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью уток в Таврическом саду
Штормовое предупреждение: 30 июля на Петербург обрушится шквальный ветер
В Купчино снесли незаконные автосервис и кафе
Истощенный олень вышел к людям в Токсово