Главный синоптик Санкт-Петербурга дал прогноз погоды на август 2019 года

После изнуряющей жары - ветер и прохлада. Вместо шорт и маек - легкие куртки и зонты. В конце июля в город на Неве, кажется, пришла осень. Но более точно охарактеризовать погоду и дать прогноз на август 2019 года взялся главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Похолодало в городе ненадолго, - успокоил читателей «Комсомолки» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Уже 1 и 2 августа снова потеплеет и осадков не будет.

Аномальной жары, конечно, в последний месяц лета уже не ждем. Но, по прогнозам, до +20 градусов воздух прогреется. А потом снова столбик термометра поползет вниз.

- С севера пойдет холодный воздух, мы рассчитываем, что будет +11, максимум до +16, - уточнил Колесов.

Но и такая погода задержится всего лишь дня на три. Вот такие «качели» этим летом – об устойчивости говорить не приходится.

- После 5 августа в Санкт-Петербурге снова потеплеет, будет даже немного больше +20, - говорит синоптик.

А вот дожди от нас никуда не денутся. Причем они будут самого разного характера: от кратковременных до весьма основательных.