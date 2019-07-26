Пенсионер-программист: 76-летний петербуржец вышел в финал конкурса разработчиков

Молод душой – так можно сказать о 76-летнем Евгении Полищуке из Санкт-Петербурга. В своем почтенном, как сейчас говорят «серебряном» возрасте, он не сидит дома, со вздохом вспоминая былые годы, а живет активной жизнью. И не просто живет, но и наравне с молодежью осваивает новые технологии. Так, этим летом петербургский пенсионер в составе команды программистов, вышел в финал всероссийского конкурса разработчиков – хакатона.

- Знакомьтесь, наш 76-летний финалист проекта «Цифровой прорыв»! Назвать его пенсионером или пожилым не поворачивается язык. Он «кодит» как 20-летний, в его квартире «прокачанный» компьютер, а на хакатоне он дал фору молодым и вышел в финал, - так представляют уникального участника организаторы из федерального проекта «Россия – страна возможностей».

«Кодит» - значит пишет программный код. Кодерами называют программистов, которые создают окружающие нас цифровые продукты. Обычно это 20-30-летние ребята. Как он оказался в их команде, Евгений Полищук рассказал корреспонденту «Комсомольской правды».

В команде с молодыми специалистами Евгений Полищук вышел в финал всероссийского хакатона, который пройдет в Казани. Фото: Предоставлено организаторами конкурса "Цифровой прорыв"

Долгая дорога в Колтуши

А началось все около 50 лет назад. В начале 70-х годов прошлого века 26-летний выпускник биофака Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) Женя Полищук пришел работать в институт цитологии. Он, как и все молодые специалисты, был полон надежд и рвался «делать науку». Тогда в СССР в обиход постепенно входили первые компьютеры. Точнее ЭВМ – электронно-вычислительные машины.

Закупили подобную и для нужд ленинградских ученых. Зверь-машина называлась «Днепр- 21». И если сейчас ноутбук можно взять на колени, а обычный компьютер компактно поставить на стол, то тогда махина занимала… целый спортивный зал!

- У нас ее поставить было просто негде. Поэтому договорились с институтом физиологии, который располагался в Колтушах. У них нашлось место, - вспоминает Евгений Владимирович.

С того момента он и еще несколько молодых ученых стали ездить на работу за 20 километров в пригород Ленинграда. Но одно дело доехать, а другое - полноценно работать. Это сейчас для большинства задач уже созданы программы и пользователю достаточно знать, где расположена кнопка «Вкл.», а тогда все было куда сложнее.

- Вместе с ЭВМ приехали два специалиста, которые запустили ее и наладили работу. Но нужно было как-то общаться с машиной. Вносить данные, обсчитывать их и получать результат, – рассказывает Евгений Полищук. – Для нас разработали язык программирования «ИНФ». Там даже можно было пользоваться русскими, а не английскими словами.

Но где взять программу под собственные нужды? В начале 70-х годов в СССР таких специалистов были единицы и их всегда где-то ждали. Чтобы новая вычислительная техника не простаивала, пришлось во всем разбираться самостоятельно.

- Мы фотографировали кривые с осциллографа, получали данные на перфоленте, но чтобы их обработать, мне пришлось написать программу, - вспоминает Евгений Полищук.

С того момента молодой ученый и связал свою жизнь с компьютерами. Впрочем, биологию он не бросил и продолжал заниматься исследованиями.

По словам жюри, петербургский пенсионер "кодит" как 20-летний. Фото: Предоставлено организаторами конкурса "Цифровой прорыв"

Время перемен

Но пришла перестройка. Страна стремительно менялась, а вскоре и вовсе перестала существовать. Все это больно ударило по науке, на которую у молодой России денег не нашлось. Каждый выживал, как мог. Ученые еще работали по инерции, но один за другим уходили на вольные хлеба. Уволился из института и Евгений Владимирович.

- Наша зарплата не увеличивалась, а деньги стремительно обесценивались, – вспоминает Евгений Полищук. – Все, кто мог, заканчивали исследования и уезжали за границу. Уволился из института и я.

Чтобы прокормить семью, а у ученого подрастала дочь, пришлось уехать на Кубань. Там у Евгения Владимировича были родственники. Так в 1999 году он оказался в Анапе, где познакомился с местным специалистом-медиком, которому поручили делать базу умерших. Курсы по программированию и собственный опыт помогли - база была сделана.

Потом в жизнь россиян стал входить интернет и как грибы после дождя появлялись компьютерные клубы. В одном из таких нашлось рабочее место для бывшего биолога. Он был программистом, оператором, консультантом и прочее, прочее, прочее. Так прошло больше десяти лет. Но в 2010 году Евгений Владимирович решил вернуться в Петербург. К тому моменту он был уже на пенсии и мог уделять больше времени своему увлечению.

- Я решил заняться изучением новых языков. Случайно увидел учебник по языку Ruby - он в чем-то похож на Python. Это замечательные языки, хоть и наш старый язык «ИНФ» был тоже хорош, - вспоминает Евгений Полищук.

Попутно он занимался воспитанием любимой внучки и вообще времени не терял: в соавторстве с бывшим коллегой написал книгу «Синергетика», изучал технологии.

И вот спустя время очутился на хакатоне. Попал туда Евгений Владимирович совершенно случайно. Увидел рекламу форума в интернете, подал заявление, получил тестовые задания и...успешно их провалил. Но не опустил рук и с новой попытки прошел испытания, попав в число участников.

- Здесь надо было создать свою команду, но я этого не делал, так как участвовал впервые и даже не знал толком, что за конкурс. Позже меня пригласила одна из команд. Тема задания была «Образование». Мы работали два дня и ночь, но справились, - вспоминает Евгений Владимирович. - Выдали все, на что способны и удивили жюри.

Владеть современными технологиями и в почтенном возрасте - совсем не утопия. Фото: Предоставлено организаторами конкурса "Цифровой прорыв"

В итоге его команда пробилась в финал всероссийского хакатона в Казани, который пройдет летом 2019 года. И в ближайшее время петербургский пенсионер-программист отправится покорять новые высоты.

А что касается своего возраста, то Евгений Полищук уверен - дело не в нем. Ведь всегда были люди, не поспевающие за прогрессом. Но отчаиваться - глупо. Надо стараться, учиться и все придет. Тем более, что сейчас для пожилых людей есть множество компьютерных курсов.

- Люди, которые не могут приспособиться к цифровому миру, не вымрут, они научатся жить в нынешней реальности, а следующее поколение будет знать все изначально, - уверен петербургский пенсионер-программист.