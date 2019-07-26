«Он перенес менингит с осложнениями»: Еще 10 лет назад и врачи, и тренер умоляли боксера Дадашева уйти из спорта

«Макс, я остановлю бой. Макс, позволь мне это сделать. Пожалуйста, дай мне остановить бой». Сейчас этот эмоциональный момент в конце боя Дадашев-Матиас пересматривают снова и снова миллионы людей. Американский тренер боксера из Петербурга буквально умолял Максима закончить поединок против мексиканца Субриэла Матиаса. Ведь состояние Дадашева к концу 11 раунда было уже никакое: за 33 минуты он пропустил 319 ударов, но не сдавался и хотел продолжить бой.

Как в тот вечер на ринге убивают Дадашева, смотрели тысячи человек, у которых после смерти бойца возникло множество вопросов. Например, почему, видя, что боксер уже еле стоит на ногах, не остановили бой раньше? Из-за чего все-таки Максим до последнего хотел и продолжал драться? И как один бой стал для профессионала смертельным?

«МАКС ПОШЕЛ В БОКС ИЗ-ЗА БЕДНОГО ДЕТСТВА»

- Веселый, легкий, остроумный мальчишка. Никакого зла и агрессии. Я его таким и помню. Он занимался боксом не для того, чтобы убивать, а чтобы защищаться, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» первый тренер Дадашева Олег Соколов. – Он пришел в бокс в 10 лет - его привел старший брат. Вместе они и занимались. Очень хорошие ребята.

Свою спортивную карьеру Максим начинал в Петербурге. Поначалу бокс был лишь увлечением, но с возрастом хобби для Дадашева стало единственным билетом в лучшую жизнь.

Максим (справа) занимался боксом с 10 лет. С Алексеем Мазуром они были друзьями детства Фото: Алексей МАЗУР

- Он очень тяжело жил, - вспоминает Соколов. - У них семья была совсем не богатая. Жили в общежитии. Отец работал водителем. Мать вроде бы уборщицей. Поэтому у него такая тяга и была - куда-то вырваться, что-то сделать, помочь семье! Парень сражался. С удовольствием занимался. Дружил с еще одним моим учеником Лешей Мазур – чемпионом России по боксу. Они всегда были вместе у меня. Они ездили в одни лагеря, потом учились в одном университете, были одного веса и сражались друг с другом. Один побеждал, потом другой. Удивительные ребята.

Бокс для Максима открывал новые возможности. Здесь он заводил новых друзей, ездил в другие города. И не для кого из его коллег не было дело до его достатка.

- Жили скромно они, - рассказывает друг детства Максима боксер Алексей Мазур. – Мы часто были у него в общежитии. Зайдем, а его мама нас котлетами кормит. Понятно, что Макс стремился из-за такого детства заработать денег и репутацию.

Сабриэл сам не ожидал такого исхода Фото: кадр из видео

«ДОЛЖЕН БЫЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СПОРТ В 18 ЛЕТ»

Максим был одним из лучших бойцов. До 18 лет он успел стать трехкратным победителем первенства России среди юношей. Его карьера шла вверх, пока с Дадашевым не случилась беда.

- Нечего ему было вообще заниматься боксом после определенного времени, - сокрушается Соколов. – Я помню до сих пор этот момент. Проходил чемпионат мира среди юниоров в Мексике. Он мог стать чемпионом, но попал на единственного мексиканца. Тому присудили первое место, а Максиму – второе. Но он стал международным финалистом. Получил звание мастера спорта международного класса. И потом его от меня забрали. Он поехал вместе со своим другом Лешей в Египет. Дадашеву было 18 лет, и там он сильно заболел - вирусный менингит. Я навещал его в госпитале, он говорил: «Голова прямо трещит». Анализы были чудовищные. Как у умирающего старика.

Максима все помнят добрым и улыбчивым Фото: VK.com

В этот момент Максим уже был студентом. Учился в Балтийском техническом университете «Военмех» на спортивного менеджера.

- Он лежал в больнице, когда мы были студентами, - вспоминает Алексей. – Врачи долго не могли установить, что с ним. Макс был в реанимации. Много времени там провел. Потом не боксировал в течение года. Это, конечно, могло сказаться. Потому что ему еще тогда врачи говорили: «Бокс на твой страх и риск. Каждый удар по голове для тебя - риск». Но ему было 18 лет, и его скромное детство, конечно, повлияло на его решение продолжить профессиональную карьеру боксера.

Максим, по словам тренера, пожертвовал своим здоровьем ради мечты детства.

- У мальчика проблемы с головой были. Он болел чудовищно, - негодует тренер. – Когда снова решил заняться боксом, я ему сказал: «Макс, ты чего творишь? Ты дерешься за счет своего здоровья». Он отвечал: «Нет, я не сдамся». Сам себя уговаривал, боевой мужик был. Но что-то там в голове осталось. Какая необходимость была снова боксировать? Я посоветовал ему закончить. И его брату тоже. У Макса высшее образование, болезнь преодолел. Зачем ему было лезть? Брат меня послушал и ушел из бокса. А он - нет. Он начал думать: как себя прокормить. Если бы ему дали возможность жить по-другому, достойно, он бы жил. А так он дрался за кусок хлеба, тяжелый хлеб. Да и ездил везде, его там кормили. Он хотел чего-то большего в жизни. И его снова загнали в бои. Его особенности использовали.

«ЗАРАБАТЫВАЛ ДЕНЬГИ ДЛЯ СЫНА»

Максим в Петербурге женился и строил карьеру. В России он дрался до 2015 года. Должен был выступать на чемпионате страны, но не успел. Его позвали на работу в США.

- Мы тренировались к чемпионату России вместе, - делится Алексей. – Это было в Чехии. Но тут его пригласили в США, и он уехал. С этого момента он стал выступать в профессиональном боксе. Это мечта для каждого. В США деньги другие, узнаваемость другая. Ему этого хотелось. И для него это было оправданное решение.

Максим Дадашев хотел обеспечить свою жену и ребенкаФото: СОЦСЕТИ

Максим уехал в США один. Обосновавшись, перевез туда супругу. Два года назад у пары родился сынишка. И Дадашев стал боксировать с еще большей отдачей. Он провел 13 боев. Каждый закончил победой, 10 из них – нокаутом. Он был в отличной форме. Но Субриэл Матиса оказался настоящей машиной. Бой против него стал чистой воды избиением. За 11 раундов россиянин пропустил 319 ударов, успев ответить лишь 157 ударами. И это только те удары, которые попали в цель. Противник молотил руками с бешеной скоростью, он успел выбросить кулак 1200 раз за бой. Но почему Максим пропустил столько ударов и подпустил противника к себе так близко?

- Я общался с друзьями, сам смотрел бой, Макс не в своей манере боксировал, - отмечает друг Дадашева. – Его никто не узнал в этом бою. Врач, который его оперировал, выяснил, что во время поединка у него случился инсульт. Это, может быть, и повлияло. Потому что многие обратили внимание, что Макс пропускал большое количество ударов. Он боксировал и не понимал, что с ним происходит.

Максим умер на глазах у женыФото: СОЦСЕТИ

Информация об инсульте появилась официально Инстаграме Максима. Видимо, пост об этом выложила команда Дадашева.

- Он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался! – описывают состояние Дадашева в момент боя с пуэрториканцем.

«РЕФЕРИ СОВЕРШИЛ ОШИБКУ, НЕ ОСТАНОВИВ БОЙ»

Жестокий бой остановили лишь после 11 раунда. Об этом попросил американский тренер Максима, после того как Дадашев согласился на его мольбы. Но было уже поздно. По дороге в раздевалку спортсмен рухнул и его вырвало. Его срочно госпитализировали и обнаружили сильнейший отек мозга. Врачи прооперировали боксера, сделав ему трепанацию черепа. Какое-то время он оставался жив. К нему успела прилететь жена, которая была в этот момент в Петербурге вместе с ребенком.

– Она застала его живым и провела с ним 6 часов, хотя он был в коме, - говорит второй тренер Максима Руслан Дотдаев. - И при ней у него остановилось сердце. Она была рядом в тот момент. Врачи жене сказали, что у него не выдержало сердце.

Смерть Максима стал для всех друзей и коллег шокомФото: СОЦСЕТИ

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ О СМЕРТИ ДАДАШЕВА: К БОКСЕРУ ВОПРОСОВ НЕТ

Но почему бой не остановили раньше? И кто должен был следить за этим?

- Винить сам бокс не надо, - заявил "Комсомолке" чемпион мира в тяжелом весе, боксер Николай Валуев. - Врачи не усматривали заболеваний. Все произошло вследствие пропущенных ударов. Кто должен остановить? Тут три варианта: рефери, тренер боксера и сам Максим. Судья останавливает бой, если тяжелое состояние боксера. Но Дадашев поднимал руки и всячески изъявлял желание продолжать поединок. Рефери тут допустил ошибку, и бой был остановлен позже. А боксеры всегда идут до конца. К ним здесь вообще вопросов нет. Ни к мексиканцу, ни к самому Максиму.

Николай Валуев, комментируя смерть Максима Дадашева, отметил, что все профессиональные боксеры всегда идут до конца.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Николаем Валуевым согласен и второй тренер Дадашева.

- Есть такие волевые чувства, - разводит руками Руслан Дотдаев. - Мне не передать. Это человек с огромным сердцем, с огромным стремлением и желанием. Инстинкт самосохранения притупляется в такие моменты. Максим был готов идти до конца, отвергая все опасения.

БОЙ БЫЛ ДОГОВОРНЫМ?

Но в этой истории, по мнению первого тренера Максима, может быть и обратная сторона медали.

- Я его бой не смотрел, мне больно было видеть, как его бьют, - поясняет Соколов. - Но он сам на себя был не похож. Я не исключаю, что там быть договорной бой или Максима просто подставили. Он чуть живой был. А тот, как будто накачался допингом. Он его бил-бил-бил. Макса задолбливали. Я слышал, делают такие бои. Это катализатор. Победителя ставят против аутсайдера. И делают ставки на слабого. Там прибыль больше. Кто знает Макса, говорят, что он с первых минут был другим человеком. Если он первые два раунда что-то делал, дальше он начал тормозить и только получать удары. Тут избиение шло. Просто избиение. Ощущение, что это просто преступление. Он вообще там ничего не соображал. Состояние было ужасное. На спорт это не было похоже. А почему не остановили бой, потому что каждый раунд – это деньги.

Максим Дадашев жил в России до 2015-2016 годовФото: СОЦСЕТИ

По словам Соколова, здесь нужно проверять и команду самого Максима, и врачей, которые его допустили.

- Если отправляете парня на такие мероприятия, исследуйте, чем он болел, - негодует тренер. - А команда, которая Максима вела, не должна была допустить такого избиения, если это не их умысел.

ВИНОВАТ ЛИ ПРОТИВНИК В СМЕРТИ МАКСИМА?

Сам же соперник, по мнению экспертов, не виноват.

- Тот тоже боец, он откуда знает, может, у Макса такая тактика, - поясняет Соколов. - Он делал свою работу.

В невиновности второго бойца уверен и Николай Валуев.

- Он повел себя очень человечно после боя, отказался от гонорара, - делится боксер. - Бойцы для того и тренируются, чтобы выдерживать нагрузку. Нет смертельного количества ударов. Это все очень индивидуально. Противнику ничего не грозит. Рефери должен остановить бой. Другой боец не следит за этим. Там оба боксера в таком состоянии, что нацелены только на бой.

Максим начинал карьеру в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Шокирован исходом боя оказался и сам мексиканец. Поэтому он и решил отказаться от кровавых денег в 75 тысяч долларов (почти 5 миллионов рублей).

- Заберите этот чек, я не могу его взять после всего. Мне не нужны такие деньги, - заявил спортсмен. - Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, чем все кончится. Он не сдался, даже когда его умоляли. Что же, лети высоко, великий воин! Только Бог знает истинную причину всего. Мне очень жаль, что твоя смерть связана со мной. Я буду уважать тебя вечно.

Сейчас рядом с телом Максимом находится его супруга. Она занимается документами, разрешающими транспортировку тела в Россию. Известно, что Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге.

- Мы проведем собственное расследование, - рассказал "КП-Петербург" генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Будем узнавать, как были проведены допуски к бою, было ли ранее сделано МРТ. Произошедшее - очень редкий случай, и мы хотим знать настоящую причину смерти спортсмена.

Сейчас супруга Максима занимается возвращением тела на родинуФото: СОЦСЕТИ

КОНКРЕТНО

Будут ли изменены правила бокса после смерти Дадашева?

- Новые правила ввести невозможно, - пояснил Николай Валуев. - Нельзя сделать так, чтобы после каждого раунда, человека осматривал врач. Поединок растянется. Это будет уже не бокс, а медицинский осмотр.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"У Максима была индивидуальная реакция мозга"

- Последний раунд уже было видно, что Максим был отрешенный, - поясняет спортивный врач Федор Бушков, который работает медиком на российских турнирах UFC. - Но тут сложно судить, это спорт. Я разное видел. Максим сидел на стуле, ходил, явных признаков тяжелого состояния не было. Тут надо знать человека, чтобы уловить это. Скорее всего, тут сыграла роль индивидуальная непереносимость ударов. Там даже нокдауна не было. Врач его осматривал. Никто не знает, какой там диагноз. Отек мозга произошел. Это редкая индивидуальная реакция. А смерть в спорте всегда возможна.