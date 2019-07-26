2019-07-26T17:45:14+03:00
Общество

«Возьмите монетку»: В память об умершей от рака 10-летней Соне Рыбиной из Петербурга в городах России проходит флешмоб доброты

На остановках общественного транспорта появились трогательные обращения к тем, кому не хватает на проезд
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Соня Рыбина умерла от рака в январе 2019 года. Фото: предоставлено героем публикации.Соня Рыбина умерла от рака в январе 2019 года. Фото: предоставлено героем публикации.
Изменить размер текста:

«Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку. И пусть мир станет добрее», - объявление с таким призывом появилось на автобусной остановке около Озерков несколько дней назад. Прохожие удивились щедрости незнакомца. Вместо привычных телефонных номеров к листу А4 скотчем примотаны двух- и пятирублевые кругляши. Акцию посвятили 10-летней петербурженке Соне Рыбиной, которая скончалась от онкологии полгода назад.

ХОТЕЛА ПОМОЧЬ ВСЕМ

Страшный диагноз «рак» маленькой Соне врачи поставили в феврале 2018 года. Руководитель благотворительного проекта «Надежда – детям» Оксана Горевая познакомилась с девочкой в онкоцентре в поселке Песочный. Она вспоминает, как Соня моментально влюбила в себя всех добровольцев, поразив своей отзывчивостью и общительностью.

Соня боролась с болезнью долгих 11 месяцев. Фото: предоставлено героем публикации.

Соня боролась с болезнью долгих 11 месяцев. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сонечка была из тех детей, кто сразу нам запомнился. Удивительно искренний ребенок. Очень умненький, искренний ребенок. Она всегда спешила всем помочь: расстелить клеенку на мастер-классе, украсить отделение мишурой и гирляндами перед Новым годом. Стремление это не пропало даже тогда, когда силы ее уже покидали.

Однажды Соня поделилась с воспитателем своей мечтой. Девочка хотела, чтобы на каждой остановке висели объявления не с телефонами, а с монетками.

- Люся, - вдохновлено говорила она. – Представляешь, как было бы здорово. Не хватает человеку денег. Он может подойти, оторвать их и поехать домой.

Соня была отзывчивым и светлым ребенком. Фото: предоставлено героем публикации.

Соня была отзывчивым и светлым ребенком. Фото: предоставлено героем публикации.

Этот диалог Людмила пересказала коллегам. Они долго восхищались, как в одном маленьком человеке может быть столько великодушия и доброты. В январе 2019 года Соня умерла. Ей было десять лет.

«ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА»

Флешмоб #мечтаСониРыбиной запустили родители девочки. Первые объявления мама и папа оставили на остановках в Петербурге несколько месяцев назад. Их инициативу поддержали друзья и волонтеры.

- На встречах добровольцев мы делали такие листочки, а затем расклеивали по городу, - рассказывает Оксана. – Потом мы заметили, что по хэштегу начали появляться объявления и в других городах. Пермь, Москва, Воркута, Вятка, Чебаркуль, Калининград, Тула, Волгоград, Краснодар, Краснозаводск, Сергиев Посад – сейчас в списке больше пятидесяти населенных пунктов.

Одно из объявлений. Фото: instagram.com/vkamenske.

Одно из объявлений. Фото: instagram.com/vkamenske.

marina_vostrikova8marina_vostrikova8
Увидела на остановке, нашла инфу в инсте про эту девочку, прям там же разревелась Пусть мир станет добрее #нагорныйпаркбарнаул #мечтасонирыбиной
16 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Родные Сони до сих пор не могут оправиться от горя. С посторонними людьми они общаются редко. Однако очень благодарны всем, кто поддержал их и воплотили в жизнь мечту их ребенка.

- Есть люди, которые насмехаются над суммой или говорят, что деньги забирают пьяные, - рассказывает доброволец. – Но ведь смысл не в деньгах. Это посыл доброты. Один сорвет, а сотня других перед этим прочитают и задумаются, что смертельно больной ребенок думает не о себе, а о том, как помочь кому-то. А сколько таких объявлений написанных детским почерком. Значит, родители детям объясняют, что такое доброта. И вместе с ними такие объявления создают.

Флешмоб начали родители Сони. Фото: предоставлено героем публикации.

Флешмоб начали родители Сони. Фото: предоставлено героем публикации.

30 июля у Сони Рыбиной день рождения. Ей могло исполнится 11 лет. Присоединиться к флешмобу и сделать мир в этот день чуточку добрее может каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперты по здоровью и долголетию: берегите сердце и мозг
Как замедлить старение и улучшить состояние этих важных органов, от работы которых в первую очередь зависит продолжительность жизни, «КП» узнала у ведущих российских экспертов и в авторитетных международных научно-медицинских источниках
Новости 24
Подозреваемого в жестоком убийстве петербургской активистки Елены Григорьевой арестовали
Николай Валуев считает, что смерть боксера Дадашева - ошибка рефери
Петербуржцев предупредили об опасности пожаров в 30-градусную жару
Живопись 19-го века нашли под слоем штукатурки в церкви Богоявления в Петербурге
Ростральные колонны зажгут в День Военно-морского флота в Петербурге
Лихая погоня полиции за желтым «Гольфом» в Петербурге попала на видео
Два туриста из Китая избили петербурженку в очереди на вход в «Царское Село»
В Старом Петергофе появились квартирные мошенники на зеленых «Жигулях»
Утопленника вытащили на солнечный пляж в парке 300-летия Петербурга
Главу районного управления МЧС арестовали за взятку в 2 миллиона рублей
Проект планировки территории под метро «Кудрово» будет готов через год
Ну, бывает: Петербуржец кормил уток в пруду и потерял «травмат»
Сотни петербуржцев застряли в пробках на границе с Финляндией
Полиция начала проверку после находки свалки с копиями паспортов петербуржцев
Александр и София - самые популярные имена у детей в Петербурге в 2019 году
Полиция задержала внука, который собственными руками задушил 82-летнего деда
Подержанные авто подорожали в Санкт-Петербурге почти на 3 процента
Из-за сработавшей пожарной сигнализации машины на подземной парковке засыпало «снегом»
На стихийной свалке на Дальневосточном проспекте нашли груду копий паспортов петербуржцев
В Петербург из Словении экстрадировали «короля угонщиков»
Из-за дорожных работ в районе Красного Бора на трассе «Москва -Петербург» ограничат движение
Мне не нужны эти деньги: Соперник погибшего петербургского боксера Максима Дадашева отказался от гонорара за поединок
Петербуржец поехал в «булоШную» на карШеринге и разбил его
В Красном Селе в ДТП погиб байкер, а под Колпино разбился водитель квадроцикла
Прогноз погоды на 26 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Солнечно и очень жарко
Пекло: В пятницу в Петербург придет 30-градусная жара
Петербуржца, который задержал напавшего на глухонемых в метро, наградили
15 человек эвакуированы после взрыва в доме во Всеволожском районе Ленобласти
В 2021 году количество туристов в Петербурге вырастет до 12 миллионов