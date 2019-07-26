«Возьмите монетку»: В память об умершей от рака 10-летней Соне Рыбиной из Петербурга в городах России проходит флешмоб доброты

«Если вам не хватает денег на проезд, возьмите монетку. И пусть мир станет добрее», - объявление с таким призывом появилось на автобусной остановке около Озерков несколько дней назад. Прохожие удивились щедрости незнакомца. Вместо привычных телефонных номеров к листу А4 скотчем примотаны двух- и пятирублевые кругляши. Акцию посвятили 10-летней петербурженке Соне Рыбиной, которая скончалась от онкологии полгода назад.

ХОТЕЛА ПОМОЧЬ ВСЕМ

Страшный диагноз «рак» маленькой Соне врачи поставили в феврале 2018 года. Руководитель благотворительного проекта «Надежда – детям» Оксана Горевая познакомилась с девочкой в онкоцентре в поселке Песочный. Она вспоминает, как Соня моментально влюбила в себя всех добровольцев, поразив своей отзывчивостью и общительностью.

Соня боролась с болезнью долгих 11 месяцев. Фото: предоставлено героем публикации.

- Сонечка была из тех детей, кто сразу нам запомнился. Удивительно искренний ребенок. Очень умненький, искренний ребенок. Она всегда спешила всем помочь: расстелить клеенку на мастер-классе, украсить отделение мишурой и гирляндами перед Новым годом. Стремление это не пропало даже тогда, когда силы ее уже покидали.

Однажды Соня поделилась с воспитателем своей мечтой. Девочка хотела, чтобы на каждой остановке висели объявления не с телефонами, а с монетками.

- Люся, - вдохновлено говорила она. – Представляешь, как было бы здорово. Не хватает человеку денег. Он может подойти, оторвать их и поехать домой.

Соня была отзывчивым и светлым ребенком. Фото: предоставлено героем публикации.

Этот диалог Людмила пересказала коллегам. Они долго восхищались, как в одном маленьком человеке может быть столько великодушия и доброты. В январе 2019 года Соня умерла. Ей было десять лет.

«ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА»

Флешмоб #мечтаСониРыбиной запустили родители девочки. Первые объявления мама и папа оставили на остановках в Петербурге несколько месяцев назад. Их инициативу поддержали друзья и волонтеры.

- На встречах добровольцев мы делали такие листочки, а затем расклеивали по городу, - рассказывает Оксана. – Потом мы заметили, что по хэштегу начали появляться объявления и в других городах. Пермь, Москва, Воркута, Вятка, Чебаркуль, Калининград, Тула, Волгоград, Краснодар, Краснозаводск, Сергиев Посад – сейчас в списке больше пятидесяти населенных пунктов.

Одно из объявлений. Фото: instagram.com/vkamenske.

marina_vostrikova8 Увидела на остановке, нашла инфу в инсте про эту девочку, прям там же разревелась Пусть мир станет добрее #нагорныйпаркбарнаул #мечтасонирыбиной

Родные Сони до сих пор не могут оправиться от горя. С посторонними людьми они общаются редко. Однако очень благодарны всем, кто поддержал их и воплотили в жизнь мечту их ребенка.

- Есть люди, которые насмехаются над суммой или говорят, что деньги забирают пьяные, - рассказывает доброволец. – Но ведь смысл не в деньгах. Это посыл доброты. Один сорвет, а сотня других перед этим прочитают и задумаются, что смертельно больной ребенок думает не о себе, а о том, как помочь кому-то. А сколько таких объявлений написанных детским почерком. Значит, родители детям объясняют, что такое доброта. И вместе с ними такие объявления создают.

Флешмоб начали родители Сони. Фото: предоставлено героем публикации.

30 июля у Сони Рыбиной день рождения. Ей могло исполнится 11 лет. Присоединиться к флешмобу и сделать мир в этот день чуточку добрее может каждый.