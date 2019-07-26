Дети устали ждать: Посетительница Ленинградского зоопарка бросила в медведицу мороженое, чтобы животное быстрее прыгнуло в бассейн

До сих пор сотрудники Ленинградского зоопарка не позволяли себе публично критиковать или еще как-то негативно высказываться о поведении своих посетителей. Но всему есть предел. Вот и здесь он наступил. Последней каплей стала ситуация возле вольера белой медведицы. Кому-то из гостей зверинца надоело ждать, пока Хаарчана высохнет после купания в бассейне и снова прыгнет в воду.

- Все наблюдали за ней и ждали очередного прыжка, - рассказали в соцсетях зоопарка. – Но малышка не торопилась, грелась на солнышке.

Терпение посетителей заканчивалось. И в какой-то момент из толпы через ограждение вольера полетел стаканчик мороженого.

- Хаарчаана тут же прыгнула под восторженные крики толпы, - рассказали в зоопарке. - Дети начали радостно благодарить гостью, которая это сделала, и просить бросить еще.

Разумеется, сотрудники зоопарка, заметив нарушение правил, сделали посетительнице замечание. Они попытались объяснить, что такие поступки могут привести к болезни и даже гибели животного.

Думаете, «метательница мороженого» хотя бы извинилась? Наоборот, в ответ на замечания, смотрители услышали множество претензий. Мол, почему медведице нельзя мороженое, если она ест снег, почему мы должны столько стоять и ждать, пока она начнет купаться, и «вишенка на торте»:

- Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!

Именно после таких высказываний в зоопарке и решились на публичный «отзыв о посетителях», как здесь назвали свое открытое письмо.

«Это отзыв о людях, у которых сложилось неверное представление о зоопарках как о местах, где животные должны развлекать гостей. Они пытаются вызвать активность зверей различными способами – криками, стуком по стеклу, попытками покормить своих любимцев, - сказано в обращении. - Зоопарк предоставляет возможность понаблюдать за уникальными обитателями нашей планеты - рассмотреть их внешний вид, повадки, отношения с сородичами. Но животные ничего никому не должны, они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут. Мы убедительно просим не подвергать зверей стрессу, несмотря на то, как сильно вы хотите познакомиться с ними поближе».

Дополнительно в зоопарке также разъяснили, почему животных нельзя кормить: даже кусочек яблока сверх разработанного рациона может негативно сказаться на их здоровье.

- Представьте себе, если каждый из нескольких тысяч посетителей в день даст животному по стаканчику мороженого, - буквально на пальцах пытаются объяснить петербуржцам специалисты. - Это приведет к завороту кишок или остановке кишечной деятельности.

В зоопарке даже сравнили своих питомцев с маленькими детьми. Звери, как и малыши, пытаются манипулировать посетителями, выпрашивая еду. Но и также не понимают последствий своего обжорства. Поэтому, как и любой родитель, в зоопарке заботятся о зверях, как о детях, и пытаются их защитить.

- К сожалению, эту статью не сможет прочитать каждый будущий посетитель зоопарка, поэтому мы просим вас делать замечания тем, кто по своему незнанию или по каким-то другим причинам дает животным еду, - завершили свое обращение сотрудники зверинца.

Отметим, среди подписчиков зоопарка в соцсетях, тех, кто так поступает не нашлось. Напротив, женщину, которая бросила мороженое, единодушно осудили, сразу навесив на нее ярлык #яжематери.

«Тот случай, когда поступок не твой, а стыдно тебе. Не в цирке же», - писали рассерженные петербуржцы. И предложили ввести штрафы за нарушение правил зоопарка.

Напомним, несколько дней назад в Пензе погиб жеребенок шетлендской пони. Администрация местного зверинца официально заявила, что причиной гибели животного стало именно перекармливание его посетителями, несмотря на все запреты.