Активисты собрали больше 50 тысяч рублей, чтобы высадить клены на площади Восстания

На площади Восстания станет на три клена больше. Городские активисты Санкт-Петербурга купят их за свои деньги и высадят в пустые приствольные круги неподалеку от гостиницы «Октябрьская». На то, чтобы согласовать это мероприятие со всеми комитетами и муниципальными службами, у неравнодушных граждан ушел целый год.

ОБЛЫСЕВШАЯ ПЛОЩАДЬ

Сама по себе история с деревьями на площади Восстания долгая – тянется она, по словам активистов, уже больше ста лет. До 20-х годов прошлого века здесь, например, высаживали берлинские тополя – позже, с развитием трамвайного и автобусного движения, их срубили, чтобы освободить место для парковки. Чуть позже, после войны, на площади появились настоящие лесные липы. Они продержались дольше – вплоть до 2000-х – и были убраны, когда город начал готовиться к празднованию 300-летия. Сейчас деревья на Восстания сохранились только возле гостиницы «Октябрьская» - несколько остролистных кленов с круглыми зелеными «шапочками».

Вот в такие квадраты осенью будут высаживать новые деревья. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" ВКонтакте

- Площадь превратилась в самую обычную бетонную коробку, - рассказывает Ярослав Костров, координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» и один из авторов проекта по «озеленению» Санкт-Петербурга. – Мы долго просили комитет по благоустройству высадить здесь деревья. Нам отвечали, что они тут не приживаются. И в какой-то момент мы решили – а попробуем-ка это сделать сами.

КЛЕН "С РОДНОЙ СТОРОНЫ"

Но просто так высадить деревья в центре города нельзя – нужно получить одобрение в администрации, подобрать определенный сорт и так далее и тому подобное. На все необходимые процедуры ушел год – и вот наконец работа над проектом вышла на новую стадию.

- Мы выбрали место – возле гостиницы «Октябрьская», ближе к Песковскому переулку, - рассказывает Ярослав. – Как раз незадолго до этого там погибли три дерева. От них остались пустые приствольные круги. В них мы и планируем высадить новые клены.

На площади появятся остролистные клены сорта"Глобозум". Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" ВКонтакте

Из трех деревьев пока удалось найти только одно – в питомнике в Ленинградской области. По словам руководителя общественной организации «Деревья Петербурга» Марии Тиники, сделать это не так просто – клены этой породы у нас почти никто не выращивает.

- Очень важно, чтобы дерево было не привозное, а выращенное здесь, в нашем климате и на наших почвах, - отмечает Мария. – В противном случае зимой оно может, например, растрескаться.

Три клена и грунт обойдутся активистам в 114 000 рублей. Покрыть расходы планируется за счет пожертвований. Сбор средств уже стартовал «ВКонтакте» - на данный момент в нем приняло участие сто с лишним человек, которые собрали уже больше 50 000. Высаживать деревья начнут осенью. После их передадут на баланс садово-парковому хозяйству Санкт-Петербурга.