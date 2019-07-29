Все детские поликлиники до конца года станут «бережливыми»

Меньше очередей в поликлиниках, упрощенная запись на прием к врачам, удобный и быстрый процесс получения рецептов и справок, быстрая сдача анализов – все это принципы работы «бережливой поликлиники». Общая цель этого проекта – уменьшить время пребывания пациента в медучреждении, при этом уделяя ему больше внимания.

Напомним, проект – федеральный. Петербург в свое время участвовал в его разработке и сейчас развивает его семимильными – по сравнению с остальными регионами – шагами. Полностью перейти на новую систему российские поликлиники должны до конца 2021 года. Но в Петербурге это планируют сделать досрочно. Сегодня по новым принципам в Петербурге уже работает 37 детских и 14 взрослых поликлиник. К 1 сентября их общее число увеличится до 83, 69 из которых – детские. Детские – к началу учебного года – важны особенно, чтобы можно было спокойно получать необходимые справки.

- До конца года на новые стандарты будут переведены все детские и 35 взрослых поликлиник, - сообщил на совещании с членами городского правительства врио губернатора Александр Беглов.

Градоначальник поручил взять этот вопрос на особый контроль. И добавил: время ожидания в регистратуре не должно превышать трех минут в детской поликлинике, и пяти – во взрослой. Перед кабинетом врача и вовсе пациент не должен сидеть дольше 2-3 минут.

- Должно быть разделение потоков: больных пациентов и тех, кто просто пришел за справкой, - пояснил Беглов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Карта в сети

Все роддома смогут заводить электронные медицинские карты на своих пациентов. Такую возможность им предоставят до конца года. А в 2020-м ее получат и детские городские поликлиники. Такая карта удобна тем, что она заводится один раз и потом человек пользуется ей всю жизнь – без необходимости оформлять разные карты в разных поликлиниках и переносить данные из одной карты в другую. Это избавит медсестер от надобности заниматься бумажной волокитой.