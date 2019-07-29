«Марсианский пейзаж» вместо пляжа: В Ленобласти страшно красиво обмелело озеро Лазурное

Вместо глади воды – толстый слой глины, в которой по щиколотку вязнут ноги. Вместо зеленых берегов, где можно было с комфортом устроить пикник – сухая растрескавшаяся земля. Этим летом озеро Лазурное во Всеволожском районе Ленобласти встречает гостей без пяти минут марсианским пейзажем.

Раньше водоем пользовался большой популярностью у петербуржцев и жителей Ленобласти. На базу отдыха, расположенную на берегу, в жаркие дни приезжали до 500 машин, примерно столько же туристов добирались на общественном транспорте. А ведь были еще и те, кто отдыхал тут «дикарем».

Так озеро Лазурное выглядело в 2018 году. Фото: "База отдыха "Озеро Лазурное" ВКонтакте

- Но пять лет назад по ту сторону трассы, меньше чем в 500 метрах от озера, начали разрабатывать песчаный карьер, - рассказал «Комсомолке» эвент-менеджер базы Владимир Лебедев. – Во время разработки там откачивали грунтовые воды – и Лазурное стало быстро мелеть. Это же, по сути, тоже карьер, заполненный водой, хотя все его и называют озером.

За пять лет, отмечает Лебедев, Лазурное высохло почти на 90 процентов. Раньше его средняя глубина достигала 15 метров, сейчас – дай Бог, чтобы осталось полтора-два. Поначалу это было не слишком заметно, но в этом году процесс, очевидно, достиг финальной точки, и большая часть водоема превратилась в «марсианскую равнину».

А так оно выглядит сейчас. Фото: "База отдыха "Озеро Лазурное" ВКонтакте

- Все пять лет мы ездим на карьер и пытаемся узнать, что происходит, - сетует наш собеседник. – Нам постоянно отвечают: «через год мы закончим добычу песка, и вода вернется». Как видите, не вернулась. В последний раз, когда я туда ездил, мне посоветовали искать другое место для бизнеса.

В итоге, приезжать к Лазурному перестали и «цивилизованные» туристы, которые останавливались на базе отдыха, и «дикари» с палатками и удочками.

В администрации Колтушского сельского поселения, на территории которого находится Лазурное, о критической ситуации узнали от корреспондента «КП». Рассказать о причинах аномалии и ее последствиях там пока затрудняются.

Если бы на Марсе была вода, он выглядел бы как-то так. Фото: Instagram

КОМПЕТЕНТНО

ВОДА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ

Юрий ШЕВЧУК, руководитель общественной экологической организации «Зеленый крест»:

- Связь между разработкой карьера и обмелением озера, я думаю, есть самая прямая - оба карьера связаны одним водоносным горизонтом. С разработкой карьера давление уменьшается, и вода уходит. Не думаю, что будут какие-то долгосрочные последствия для экологии. Лес вокруг Лазурного, скорее всего, питается от грунтовых вод, которые залегают ниже, поэтому он не погибнет. Но, к сожалению, вода в озеро уже не вернется, даже если прекратить разработку карьера. Водоносный горизонт уже нарушен. Единственное - ее можно вернуть искусственно, то есть, провести повторное обводнение.