Смотритель маяка Толбухин, почти год не покидавший остров: «В город не хочу. Разве что в парикмахерскую»

В заключительном выезде проекта «Маяки Ленобласти» блогеры и журналисты отправились в Кронштадт, увидели сразу восемь маяков и посетили посвящённый им музей. Чем запомнилась третья экспедиция — в дневнике «Комсомолки».

О ПРОЕКТЕ

В России около 350 маяков. И старейший из них – Толбухин – находится в Ленинградской области. В этом году «дедушке» всех каменных лоцманов страны исполняется 300 лет.

Этому славному юбилею «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообщество Питерских блогеров» посвятили свой новый совместный проект – «Маяки Ленобласти».

Это серия автомобильных экспедиций блогеров и журналистов к старым и современным путеводным башням региона. Попасть сюда самостоятельно очень трудно: нужно получать разрешение Министерства Обороны. Так что наш проект — едва ли не единственная возможность для петербуржцев «побывать» внутри маяков.

Винтовая лестница Шепелёвского маяка.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

300-ЛЕТНИЙ ЛОЦМАН

Ранним утром мы уже примеряли оранжевые спасательные жилеты на причале форта Константин в Кронштадте. На воде покачивался белый катер с синим навесом. На нем Олег Зырянов возит туристов к маякам города морской славы. Правда, на них экскурсантов не пускают, так что довольствуются видом с воды. Это, впрочем, нисколько не умаляет красоты каменных лоцманов.

Нас же уже ждали на маяке Толбухин. Построен он не просто по указу, а по эскизу Петра Великого. Своё нынешнее имя маяк носит с 1730-х. Ведь именно на этом месте стоял со своим отрядом в 1705 году Федот Семёнович Толбухин, отбивший эскадру Анкенштерна и защитивший тем самым подступы к совсем молодому Петербургу.

Маяк Толбухин построен по эскизу Пётра Великого.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мотор рычал, взбивая воду в пену. Волосы развевались на ветру, будто в кульминационной сцене дешевой мелодрамы. На голубоватом горизонте уже вырисовывался белый прямоугольник. Когда мы подплыли ближе, я достал камеру и попытался сделать несколько кадров, однако из-за качки щёлкал то поручни, то красную куртку Олега.

К Толбухину мы пришли примерно через полчаса. Столько же дал нам капитан на знакомство с именинником, предупредив, что скоро поднимется волна — можно просто «застрять» на маяке.

На Толбухине ровно 100 ступенек.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

На берегу уже ждал смотритель маяка Дмитрий. Он протягивал руку и помогал взобраться на высокую бетонную плиту.

—Я так здороваюсь, — улыбнулся маячник.

На Толбухине он живет с осени прошлого года с женой Юлией и с тех пор ни разу не поднимался на «большую землю». Говорит, и не хочется.

—Разве что в парикмахерскую бы заглянул, — засмеялся Дмитрий. —Романтика здесь только первые три дня, а потом — понимание: если ты не сделаешь — никто не сделает. Это ответственность и гордость, ведь ты обеспечиваешь безопасность мореплавания.

Работают Дмитрий и Юлия, можно сказать, без выходных.

Дмитрий и Юлия.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Дизельный генератор надо обслуживать, масло заливать ремонтировать, — объяснил он. —Хозяйство у нас своё. Выращиваем все, что растёт: помидоры, огурцы, лук, петрушка, кинза.

За нами подглядывала рыба, которая вялилась на веревке у берега. Вокруг бегали собаки. Их тут две. А ещё — четыре кошки.

Мы поднялись на второй этаж и прошли по коридору мимо холодильника. На дверце висел капитан с седой бородой да в тельняшке.

Оказавшись в башне, я удивился отсутствию винтовой лестницы Ведь уже успел привыкнуть к ним за первые два ввезла.

—Один из немногих маяков с поэтажным подъемом, — объяснил смотритель. —Ровно 100 ступенек! Считал раз 90.

Наверху задувало, но вид, конечно, того стоил. Стая чаек летела над бурлящей синевой. Дмитрий оперся на красный поручень лицом к воде. Он смотрел так, будто, как и мы, видит все это в первый раз.

Куда же без общего фото!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ ПО-РУССКИ

С Толбухина мы отправились на форт Кроншлот. Его построили во время Северной войны для защиты от шведов. Здесь проходит единственный судоходный канал, ведущий в Петербург. Плавание по нему всегда было крайне затруднительным. Даже современным винтовым кораблям навигация здесь даётся непросто. Чтобы облегчить судам подход к Кронштадту, в 1856 году на Кроншлоте предложили установить два створных огня. Деревянные маяки возвели уже в 1857 году.

Нижний Николаевский маяк вырос на каменистой отмели западного бастиона, Верхний — на юге острова. А в апреле 1891 года на месте деревянных башен появились металлические.

Верхний (впереди) и Нижний Николаевские маяки.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

15 минут на фото красных великанов — и плывем дальше. Вдалеке уже виднелся Задний Кронштадтский створный маяк. Он не только самый суровый, но и самый высокий в городе. 54-метровую башню построила датская фирма «Христиансе и Нельсон» в 1915 году. Вместе с Верхним Николаевским створным маяком они помогали кораблям, которые заходили на фарватер из Финского залива в Невскую губу.

Задний Кронштадтский створный маяк — самый высокий в Кронштадте.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Сегодня маяк светит только в сторону Ломоносова. Зелёные огни можно увидеть за четыре морских мили.

По соседству — ещё один необычный лоцман. У Фридрихштадтского маяка 1863 года нет традиционного красно-белого наряда. Фонарь установлен на шести чугунных столбах, к которым ведёт винтовая лестница.

К слову, маяк носит имя парусного 96-пушечного линейного корабля. Он, в свою очередь, был назван так в память о блестящей победе русских войск над шведами близ одноименного немецкого города в Голштинии в 1713 году.

Фридрихштадтский маяк возведён в 1863 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

На обратном пути у меня разбегались глаза. Ведь мы проплывали сразу несколько маяков. Справа высился один из символов Кронштадта — Деревянный маяк на Усть-Рогатке К слову, это не маяк вовсе: светит он всего на шесть морских миль. До звания путеводной звезды моряков не хватает ещё четырёх. Кроме того, деревянная здесь только обшивка. Сама башня сделана из стали. А настоящее ее название — Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда.

На самом деле Деревянный маяк сделан из стали.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Слева же белели Передний и Задний створные маяки Санкт-Петербургского морского канала. Первый после наводнения 1924 года значительно накренился и стал кронштадтской «пизанской башней».

Задний створный маяк Санкт-Петербургского морского канала.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Сами моряки называют его «пьяным маяком». Все-таки это гораздо проще, чем название длиною в целое предложение.

Передний створный маяк Санкт-Петербургского морского канала — «пьяный маяк».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ МАЯКОВ

После прогулки по маякам на катере у нас разыгрался капитанский аппетит. Поэтому пообедать мы отправились в уютный ресторан «Голландская кухня». В меню есть как изысканные блюда европейской кухни, так и позиции для настоящих моряков. Например, подают котлеты по-пожарски. Причём по рецепту самого вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Он, между прочим, пять лет работал именно в том доме, где сегодня находится ресторан. Я взял буженину под грибным соусом, блогер Женя — макароны по-флотски. Все вкусно! Сидели мы в стильных красных кирпичных стенах не меньше часа: уходить отсюда совсем не хотелось. Но нас уже ждали в Музее маячной службы на форте Константин.

Если будете в Кронштадте, обязательно загляните в «Голландскую кухню».Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Объявление на входе гласило, что необходимо закрывать дверь: ветер в 53 морских узла может унести посетителя вместе с ней в Финский залив. Видимо, поэтому напротив кассы висел спасательный круг с Шепелёвского маяка.

Впечатляет здесь даже интерьер.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Музею всего два года, однако экспозиция уже собралась внушительная. Около 150 экспонатов — от горелок до фонарей и огромных линз — расположились в пяти залах.

Экспозиция занимает пять залов.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Гордость Музея — линза Френеля 1857 года с маяка Сескар. Она освещала путь мореплавателям 130 лет, пока ее не заменили и не бросили в сарае, где она пролежала 30 лет, пока чудом не попала в музей. Ведь его сотрудники не только сидят в архивах, по крупицам восстанавливая биографию каменных лоцманов, но и сами ищут экспонаты, бродя по лесам неподалёку от маяков.

Прежде чем попасть в музей, эта линза 30 лет пылилась в сарае.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Экскурсию нам провела Ирина Босенко, которая побывала восвсех экспедициях проекта.

—Маяки — это часть жизни. Мы и приезжаем сюда каждый день. Можно сказать, без выходных. Музей — это живой организм, который сам развивается, а мы его просто направляем. Стараемся собрать весь свет, который живет в этих стенах, и отдать его публике. Чтобы люди, которые прежде ничего не знали о маяках, ушли от нас со своим внутренним светом, — поделилась Ирина.

Судьба будто сама привела ее к маякам. Ещё в четыре года отец — морской офицер — поставил девочку на лыжи, и повёл на форт «Александр I». С тех пор она и увлекается маяками.

—Помню пары на первом курсе прогуливала, чтобы покататься с папой на катере по Большому Кронштадтскому рейду, — вспоминает Ирина.

Ирина Босенко рассказывает о маяках так увлекательно, что хочется отправиться к ним вновь.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В общем, мы убедились, что никто так не любит маяки, как сотрудники этого музея.

После экскурсии по музею мы устроили небольшое чаепитие в его стенах.

Как и на пикник у Шепелевского маяка, с собой взяли бумажные полотенца и салфетки от Сясьского ЦБК, который выпускает продукцию под брендами «Мягкий знак» и «Kleo».

Klein и «Мягкий знак» не раз выручали нас в экспедициях.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Последней остановкой проекта «Маяки Ленобласти» стал створный знак форта Константин. Может, не такой внушительный как его собратья, но все же по-своему красивый.

Geely Atlas идеально подходит для больших компаний и самых непредсказуемых путешествий.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Три выезда путешественники преодолели на флагманских кроссоверах Geely Atlas, которые им предоставил официальный дилер в Петербурге — компания М О.

В ливень добирались по грязи до форта Красная горка, продирались по лесу к маяку в деревне Сторожно, мчались по КАД-у в Кронштадт... Несмотря на переменчивую петербургскую погоду, эти машины ни разу не подвели наших ребят. И доказали, что автомобили Geely Atlas подходят для больших компаний и самых непредсказуемых путешествий. Вы, кстати, тоже можете попробовать их в деле — запишитесь на тест-драйв.

ЛАЙФХАК ОТ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «МАЯКИ ЛЕНОБЛАСТИ»

Любое увлекательное приключение всегда несет в себе элемент риска. Даже если это риск простудиться! Ветер, вода, перепады температуры на солнце и в тени – вот такое наше непредсказуемое лето. В условиях, когда погода и обстоятельства испытывают вас на прочность, организм может дать сбой и не устоять перед ОРВИ. Поэтому под рукой всегда должна быть аптечка, в которой обязательно будет лекарство от простуды - Циклоферон в таблетках.

Под рукой всегда должна быть аптечка, в которой обязательно будет лекарство от простуды - Циклоферон в таблетках.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Это лекарство применяют как для лечения, так и для профилактики простуды, в том числе и экстренной профилактики. То есть когда есть риск заболеть особенно велик или при контакте с уже болеющий человеком. Применение Циклоферона как в самом начале простуды, так и на любой ее стадии способствует сокращению времени болезни и предотвращению риска развития осложнений.

Полезные мелочи: как известно порядок – залог успеха в любом мероприятии. Соблюдение порядка в аптечке залог быстрого и удобного применения лекарственных препаратов. Фабричные упаковки зачастую не предназначены для походных условий. Чтобы таблетки не рассыпались и не промокли, блистеры лучше вытащить из коробки и завернуть в прозрачную пленку. И не забудьте положить туда же инструкцию! Это очень важно: во-первых, в инструкции подробно написано, как правильно применять лекарство. А во-вторых, у всех медикаментов есть противопоказания, и с ними обязательно нужно ознакомиться до применения.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Многие маяки славятся не только своей красотой, но и военными подвигами. Так, во время Великой Отечественной войны с Шепелёвского маяка начиналась ледовая трасса к островам Финского залива: такая же дорога жизни, как на Ладоге. На Сескар, Тютерс и Мощный доставляли питание, снаряжение и боеприпасы. Там находились военно-морские базы, с которых наши подводные лодки уходили в рейд в Балтику, а также аэродромы, которые обеспечивали прикрытие Ленинграда и фронта.

Шепелёвский маяк построен в 1910 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А Осиновецкий мыс когда-то был единственной надеждой осажденного Ленинграда выстоять в блокаду. 12 сентября 1941 года сюда прибыл первый караван судов Ладожской военной флотилии с 800 тоннами муки. На восточный берег Ладоги на борту переправляли детей.

Так, за первые три месяца навигации в город привезли 60 тысяч тонн продуктов и вывезли почти 40 тысяч ленинградцев. Всего же удалось эвакуировать более полумиллиона человек. И все это время путь кораблям указывал Осиновецкий маяк, ставший впоследствии одним из символов блокадного подвига.

КСТАТИ

Во время автоэкспедиций «Комсомолки» участники получают не только много впечатлений, но и новый опыт — полезный для всех автомобилистов. Вот и экипажи «Маяков Ленобласти» тоже привезли из выезда ценный лайфхак. Многие автолюбители замечают, что примерно через год штатные дворники автомобиля чистят уже не так хорошо, как прежде, и спешат поскорее заменить «изношенные» щетки. На самом деле прослужить они могут ещё как минимум год, а то и больше. Ведь дело вовсе не в самих дворниках, а в ленте стеклоочистителя. Заменить ее можно самостоятельно всего за несколько минут. Это доказали своим примером и наши экспедиторы, которые взяли в дорогу ленты от компании «Хорс» с универсальным профилем. Как поменять ленту самостоятельно — в видео «КП».