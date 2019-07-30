Как повысить свою самооценку: 5 советов от молодой мамочки и блогера Милы Левчук

«Комсомолка» в Петербурге» запускает серию публикаций от популярного интернет-блогера и эксперта семейных отношений Милы Левчук. Она знает о личностных проблемах не понаслышке: несколько лет назад сама страдала от низкой самооценки, недавно развелась с мужем, но смогла все это преодолеть. Молодая мама написала книгу и ведет успешный онлайн-курс, на котором рассказывает среди прочего про женское достоинство и о том, насколько это важно в жизни женщины и ее отношениях с мужчиной.

Самооценки не существует, говорят некоторые психологи. Очень жаль, расходимся, друзья! Но позвольте, скажут люди, а что заставляет меня не верить в себя, прогнозировать неудачу, ругать свои способности, внешность и всю вину за неприятности даже других людей брать на себя? Что коллекционирует комплексы, заставляет понижать планку и бесконечно бояться быть отвергнутым?

Как ни назови, но то, что мы привыкли называть самооценкой, способно основательно изгадить жизнь любому человеку. Из ощущения своей достойности и своих способностей, из ожидания успеха и чувства, что вы молодец и вас обязательно заметят и примут, мы принимаем решения: чем заниматься в жизни, на кого учиться и зарабатывать ли любимым делом? На какие должности, бизнес и деньги претендовать? Каких партнеров приводить в свою жизнь для создания семьи, что терпеть, на что соглашаться и когда уходить? Все это решает наша собственная оценка: а могу ли я? А получится ли? А не закатать ли губу, пока не наступили?

И если самооценка у вас ниже грунтовых вод, решение одно: не достоин, не тяну, не рискну, не получится! И даже попытка не предпринимается. Из череды таких решений складывается жизнь, печальная, как финал «Хатико». Я обо всем мечтал и на все надеялся, но ничего так и не сделал.

Чтобы повысить свою самооценку, ею нужно заниматься: преодолевать внутреннее сопротивление и через не могу, боюсь и что толку долбиться, как муха в стекло, пока не попадете в распахнутую форточку.

КОНКРЕТНО

Что именно делать?

1. Пытаться. Делать хоть на троечку, ведь даже если получится так себе, это будет все равно больше, чем размышления на отлично.

2. Отвыкать себя ругать. Обозвали себя рукозадом, остановились, перевернули комплимент: золотые мои ручки! И так, пока голова не привыкнет к правильному программированию.

3. Отстраниться от тех, кто это делает снаружи вашей головы. Всех критиков, агрессоров, осуждателей и советчиков высаживаем в сугроб, зато сближаемся с теми, кто вас ценит, хвалит и восхищается.

4. Комплексы лечить у психолога, заниматься саморазвитием, чтением по теме психологии, учиться не покладая извилин! Например, в моем инстаграм-блоге @milalevchuk периодически проходит десятидневный марафон из практических заданий для повышения самооценки.

5. Хвалить себя - письменно и вслух. Каждый день за любую мелочь.

Помните: самооценка не зависит от объективной реальности. Она не измеряется понятными показателями талантливости, красоты и удачливости. Сколько бесталанных и некрасивых получают и любовь, и успех, и деньги? Порой больше, чем сверхталантливые конкуренты? Ага-а-а! То-то и оно.

Если вы ждали, что появится кто-то, кому вы нужны больше, чем себе, кто верит в вас сильнее вас самих и поможет вам что-то изменить в жизни... то считайте меня этим человеком. Видите, статью вам в помощь написала, а могла бы отдыхать и капучино пить.

Любите себя изо всех сил, до выступивших слез, до рвущегося из груди пения, тогда и мир вас полюбит, люди повернутся лицом, а не как обычно. Начните прямо сейчас, а я пошла за капучино.